Запечена куряча грудка в горіховому соусі – святковий рецепт до Валентина

Щоб здивувати кохану половинку, не обов'язково купувати дорогі подарунки, достатньо приготувати щось власноруч.

Нереально ніжна курочка, запечена у соусі – те, що треба до свята закоханих. Рецепт страви дуже простий, його під силу реалізувати кожному.

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Щоб довершити вечерю, обов'язково прихопіть пляшку ігристого, не забудьте про свічки – вони додадуть атмосферності та романтики.

Рецепт курячого філе з горіхами

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 2

– 2 курячих філе;– 300 грамів кокосових вершків, або звичайних;– 150 грамів моцарели;– 50 грамів горіхів;– олія;– сухий часник;– масло;– суміш спецій для курки;– мелена солодка паприка;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Курку промиваємо, висушуємо паперовими рушничками і очищаємо від плівки та хрящів. З одного боку додаємо солодкої паприки та перцю, з іншого боку – суміш спецій для курки. Робимо грудці масаж, щоб приправи гарно проникли у м'ясо.

Змішуємо на розігрітій сковороді оливкову олію та масло, обсмажуємо курочку з обох боків. Потім солимо і знову обсмажуємо.

Перекладаємо курку на деко, поливаємо вершками та додаємо сухий часник, сіль, натертий сир і подрібнені горіхи.

Накриваємо фольгою і запікаємо 30 хвилин при 180 градусах, потім ще 5 – 8 хвилин без фольги.

Виймаємо курочку, одразу в соусі нарізаємо на невеличкі скибки і залишаємо там. Подаємо до столу також у соусі.

Смачного!