Запечена куряча грудка в горіховому соусі – святковий рецепт до Валентина

11 лютого 2023, 13:18
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Джерело:

Оксана Крецул

Щоб здивувати кохану половинку, не обов'язково купувати дорогі подарунки, достатньо приготувати щось власноруч.

Нереально ніжна курочка, запечена у соусі – те, що треба до свята закоханих. Рецепт страви дуже простий, його під силу реалізувати кожному.

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Щоб довершити вечерю, обов'язково прихопіть пляшку ігристого, не забудьте про свічки – вони додадуть атмосферності та романтики.

Рецепт курячого філе з горіхами

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 2 курячих філе;
 – 300 грамів кокосових вершків, або звичайних;
 – 150 грамів моцарели;
 – 50 грамів горіхів;
 – олія;
 – сухий часник;
 – масло;
 – суміш спецій для курки;
 – мелена солодка паприка;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  • Курку промиваємо, висушуємо паперовими рушничками і очищаємо від плівки та хрящів. З одного боку додаємо солодкої паприки та перцю, з іншого боку – суміш спецій для курки. Робимо грудці масаж, щоб приправи гарно проникли у м'ясо.
  • Змішуємо на розігрітій сковороді оливкову олію та масло, обсмажуємо курочку з обох боків. Потім солимо і знову обсмажуємо.
  • Перекладаємо курку на деко, поливаємо вершками та додаємо сухий часник, сіль, натертий сир і подрібнені горіхи.

  • Накриваємо фольгою і запікаємо 30 хвилин при 180 градусах, потім ще 5 – 8 хвилин без фольги.
  • Виймаємо курочку, одразу в соусі нарізаємо на невеличкі скибки і залишаємо там. Подаємо до столу також у соусі.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак