Як приготувати курячі крильця з овочами в духовці: домашній рецепт

Ми підготували для вас рецепт дієтичної страви – курячі крильця з овочами, запечені в духовці. Запишіть собі рецепт.
Соковиті крильця з солодким перцем, картоплею, кабачком з додаванням оливкової олії та ароматних трав – ідеальна страва на вечерю, яка сподобається всій родині.
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Як приготувати курячі крильця з овочами в духовці
Інгредієнти:
– 3-4 курячі крильця;
– 2 солодких перці;
– 1 морква;
– 1 кабачок;
– 1 цибуля;
– 4 картоплі;
– зелена цибуля;
– оливкова олія;
– суміш трав;
– сіль;
– перець.
- Помийте ретельно курячі крильця, обсушіть рушником.
- Помийте, почистіть овочі. Кабачок, моркву, картоплю наріжте кружальцями, перець – скибочками.
- Цибулю почистіть, розріжте на чотири частини.
- Нарізані овочі викладіть в миску, додайте сіль, перець, оливкову олію. Додайте м'ясо, перемішайте. Залиште, щоб утворився сік.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів. У форму для запікання викладіть крильця, овочі, відправте запікатись протягом 20 хвилин.
- У каструлі розігрійте овочевий сік, додайте одну чайну ложку трав, додайте до страви. Запікайте ще протягом 20 хвилин до рум'яної скоринки.
- Зелену цибулю помийте, подрібніть ножем.
- Викладіть на тарілку, задекоруйте подрібненою зеленою цибулею. Смачного!