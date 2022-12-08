Відкриваємо нові смаки звичного: рецепт запечених вареників з капустою та грибами
Джерело:Mirabelkowy
Вареники – одна з найпопулярніших страв української кухні, різноманіття їх рецептів вкрай розлоге. Їх можна не лише варити, у запеченому вигляді вони смакують так само яскраво.
Для будь-якої української господині приготування вареників – цілком звичний процес, який навряд чи викликає бодай якісь труднощі. Трішки часу, кілька маніпуляцій вправних рук – і на столі вже парує оспівана літературою насолода.
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Втім, інколи приходить бажання трішки поекспериментувати навіть над такою традиційною стравою, як вареники. Тоді можна скористатися не лише новим рецептом, а й змінити спосіб їх приготування. Повірте – смакові якості вареників не постраждають ані на йоту.
Рецепт печених вареників з капустою та грибами
Час: 1 година
Порцій: 32 вареники
Експеримент зі звичною стравою / Фото Canva
Інгредієнти:
тісто:
- 500 грамів борошна;
- 200 грамів вершкового масла;
- 15 грамів свіжих дріжджів;
- 2 яйця;
- 250 грамів сметани;
- дрібка цукру;
- чайна ложка солі;
начинка:
- кілограм капусти;
- 150 грамів грибів;
- 1 велика цибуля;
- 4 столові ложки олії;
- сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Спочатку готуємо начинку. Капусту ділимо на четвертинки, викладаємо у каструлю та варимо до м'якості.
- Цибулю дрібно ріжемо та обсмажуємо. Гриби нарізаємо соломкою, додаємо до цибулі, вливаємо трішки води та тушкуємо на маленькому вогні 10 хвилин.
- Зі звареної капусти видаляємо серцевину та перемелюємо разом із капустою та грибами. Солимо та перчимо, ретельно перемішуємо.
- Викладаємо на сковорідку та тушкуємо на повільному вогні, поки начинка не загусне. Відставляємо вистигати.
- Тепер беремося за тісто. Борошно просіюємо, додаємо дрібно нарізане масло, цукор, сіль, дріжджі, 1 яйце, сметану, цукор та сіль. Замішуємо тісто. Потім формуємо кулю та даємо тісту 15 хвилин "відпочити".
- Розкочуємо тісто, вирізаємо кружечки, накладаємо в них начинку та формуємо вареники, які викладаємо на застелене пергаментним папером деко.
- Вареники змащуємо збитим яйцем та випікаємо 15 – 20 хвилин при 200 градусах.
Смачного!