Як приготувати запечений бульйон: його смак вас вразить

Запечений бульйон – нове відкриття для смакових відчуттів. Не лякайтеся: його простіше готувати, ніж традиційний!

Запечений бульйон готується трохи інакше, ніж традиційний бульйон – його варять з попередньо запечених в духовці шматочків м'яса та овочів. Завдяки цьому відвар має приголомшливий смак і красивий, насичений колір.

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Як приготувати смачний бульйон

Бульйон здається простим у приготуванні, але тільки на перший погляд. Це страва, яка не пробачає помилок. Тут має значення все – сорт м'яса, час варіння, ретельно підібраний букет овочів, спеції і добавки, які додають в суп.

У випадку з класичним бульйоном м’ясо заливають холодною водою і варять на повільному вогні. Через деякий час слід додати сирі та очищені овочі та спеції. І продовжуємо варити – мінімум 2 години, а краще 3 – 4 години.

Однак є й інший спосіб приготування. І м'ясо, і овочі можна спочатку запекти в духовці, а вже потім скласти в каструлю і готувати. В цьому випадку достатньо 1,5 – 2 годин, щоб бульйон був готовий. Під час смаження в м'ясі відбувається реакція Майяра, яка виділяє з нього додаткові ароматичні сполуки.

Овочі, своєю чергою, містять натуральні цукри, які під впливом високих температур карамелізуються. Завдяки цьому печений бульйон має не тільки кращий смак, але і гарний бурштиновий колір, Є й інші плюси, не потрібно стояти біля плити та знімати шуму.

З печеного м'яса з'являється лише ніжна пінка, яка швидко осідає на дно каструлі. Крім того, запечені м'ясо і овочі після виймання з бульйону набагато смачніші.

Рецепт "печеного" бульйону

Час: 3 години

3 години Порцій: 4

Неймовірний суп / Фото vecteezy

– приблизно 2 кілограми змішаного м’яса (наприклад, курка, індичка, яловичина);– 3 – 4 морквини;– 1 корінь петрушки;– шматочок цибулі-порею;– чверть кореня селери;– 2 цибулини;– кілька кульок запашного перцю;– 3 лаврових листки;– 5 – 6 горошин чорного перцю;– приблизно 3-3,5 літри води;– сіль і перець до смаку.

Приготування:

Викладіть м’ясо з овочами на деко, злегка посипте сіллю і запікайте при температурі 220 градусів (верх – низ) 30 – 60 хвилин (час запікання може змінюватися залежно від використовуваного м’яса і розміру овочів). Коли овочі та м’ясо підсмажаться, вийміть все з духовки і покладіть їх у велику каструлю. Залийте їх водою кімнатної температури та додайте спеції. Варіть бульйон на повільному вогні 1,5 – 2 години або довше, через годину перевірте смак, посоліть і поперчіть.

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