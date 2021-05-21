Запечений курячий паштет з журавлиною: рецепт корисної та дієтичної страви

Якщо ви в пошуках смачного та легкого рецепта паштету не з печінки, а з м'яса – у нас є такий! У рецепті використовується виключно куряче філе, але ви можете замінити його на індиче за бажанням.

Курячий паштет – чудова закуска, яку можна подавати на шматочку хліба або на грінці чи хлібці. Оскільки страва готується у духовці, вона не жирна та не зашкодить вашій фігурі.

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До цієї страви ви можете не додавати журавлину, а посипати чорним кунжутом або залишити без додатків. Все залежить від ваших смаків та вподобань.

Зберігайте готовий паштет близько 3 діб в холодильнику.

Рецепт курячого паштету без печінки

Наріжте м'ясо дрібними шматочками, цибулю наріжте кубиками, а моркву натріть на дрібній тертці. Розігрійте сковорідку та тушкуйте овочі з м'ясо близько 30 хвилин з додаванням спецій та води. Коли засмажка буде повністю готовою прокрутіть її на м'ясорубці з додаванням вершкового масла. За бажанням додайте до маси сушену журавлину та перемішайте. Додайте яйце, перемішайте паштет та викладіть його деко. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте протягом 30 хвилин. Охолодіть готовий паштет та подавайте його до столу. Смачного!

– 300 г курячого філе;– 1 яйце;– 1 середня цибулина;– 1 середня морква;– мускатний горіх;– лавровий лист;– 50 г вершкового масла;– 150 мл води;– журавлина на ваш смак.