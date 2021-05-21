Запечений курячий паштет з журавлиною: рецепт корисної та дієтичної страви

Якщо ви в пошуках смачного та легкого рецепта паштету не з печінки, а з м'яса – у нас є такий! У рецепті використовується виключно куряче філе, але ви можете замінити його на індиче за бажанням.
Курячий паштет – чудова закуска, яку можна подавати на шматочку хліба або на грінці чи хлібці. Оскільки страва готується у духовці, вона не жирна та не зашкодить вашій фігурі.
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До цієї страви ви можете не додавати журавлину, а посипати чорним кунжутом або залишити без додатків. Все залежить від ваших смаків та вподобань.
Зберігайте готовий паштет близько 3 діб в холодильнику.
Рецепт курячого паштету без печінкиІнгредієнти:
– 300 г курячого філе;
– 1 яйце;
– 1 середня цибулина;
– 1 середня морква;
– мускатний горіх;
– лавровий лист;
– 50 г вершкового масла;
– 150 мл води;
– журавлина на ваш смак.
- Наріжте м'ясо дрібними шматочками, цибулю наріжте кубиками, а моркву натріть на дрібній тертці.
- Розігрійте сковорідку та тушкуйте овочі з м'ясо близько 30 хвилин з додаванням спецій та води.
- Коли засмажка буде повністю готовою прокрутіть її на м'ясорубці з додаванням вершкового масла.
- За бажанням додайте до маси сушену журавлину та перемішайте. Додайте яйце, перемішайте паштет та викладіть його деко.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте протягом 30 хвилин.
- Охолодіть готовий паштет та подавайте його до столу. Смачного!