Як запекти лосось з картоплею: домашній рецепт

Ми підготували для вас рецепт смачної риби з картоплею, томатами, запеченої у духовці. Запишіть собі рецепт.
Запечений лосось із золотою хрусткою скоринкою, томатами, цибулею та картоплею – чудовий варіант на обід або вечерю. Корисна та поживна страва сподобається всій родині.
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Як запекти лосось з картоплею
Інгредієнти:
– 400 грамів філе лосося;
– 3-4 картоплі;
– 2 цибулі;
– 3-4 томати;
– оливкова олія;
– лимонний сік;
– сіль;
– перець.
Лосось з картоплею у духовці/ Фото Freepik
- Філе лосося почистіть, додайте лимонний сік, сіль, перець.
- Почисіть цибулю, наріжте кільцями.
- Картоплю почистіть, наріжте скибочками.
- Томати ретельно помийте, наріжте скибочками.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів. У форму для випікання викладіть шарами картоплю, цибулю, томати, додайте оливкову олію, зверху викладіть лосось, накрийте фольгою. Відправте запікатись 25-30 хвилин до готовності.
- Викладіть на тарілку. Смачного!