Як запекти лосось з картоплею: домашній рецепт

Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Ми підготували для вас рецепт смачної риби з картоплею, томатами, запеченої у духовці. Запишіть собі рецепт.

Запечений лосось із золотою хрусткою скоринкою, томатами, цибулею та картоплею – чудовий варіант на обід або вечерю. Корисна та поживна страва сподобається всій родині.

Читайте також Рецепт солянки з грибами без м'яса: пісна страва на кожен день

Як запекти лосось з картоплею

Інгредієнти:
– 400 грамів філе лосося;
– 3-4 картоплі;
– 2 цибулі;
– 3-4 томати;
– оливкова олія;
– лимонний сік;
– сіль;
– перець.

Лосось з картоплею у духовці/ Фото Freepik

  1. Філе лосося почистіть, додайте лимонний сік, сіль, перець.
  2. Почисіть цибулю, наріжте кільцями.
  3. Картоплю почистіть, наріжте скибочками.
  4. Томати ретельно помийте, наріжте скибочками.
  5. Розігрійте духовку до температури 180 градусів. У форму для випікання викладіть шарами картоплю, цибулю, томати, додайте оливкову олію, зверху викладіть лосось, накрийте фольгою. Відправте запікатись 25-30 хвилин до готовності.
  6. Викладіть на тарілку. Смачного!