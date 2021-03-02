Рецепт заварних кілець з вершково-карамельним кремом від кондитерки Лізи Глінської

Єлизавета Глінська поділилась рецептом смачного десерту заварних кілець з кремом – неймовірна смакота!
Талановита кондитерка Ліза Глінська підготувала для читачів смачний та улюблений багатьма рецепт десерту: заварні кільця з вершково-карамельним кремом.
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Кондитерка впевнена, що саме цей солодкий десерт стане вашим улюбленим, якщо раніше ви його ще не куштували. Начинкою для заварних кілець можуть бути й інші креми: заварний, шоколадний, вершковий, можна також додавати свіжі фрукти та ягоди.
Проте, Ліза Глінська запевняє, що ця начинка з вершків та карамелі закохає вас в себе з першої ложки!
Як приготувати тісто на заварні кільця
Інгредієнти:
– 125 мл молока 2,5%;
– 125 мл води;
– 2 г солі;
– 10 г цукру;
– 100 г вершкового масла;
– 150 г борошна;
– 250 г яєць.
- У велику каструлю відправте воду, молоко, вершкове масло, сіль та цукор – доводимо до кипіння.
- Коли молочна суміш закипіла, всипте до неї борошно та перемішайте. Якщо ви готуватимете заварне тісто у комбайні – висипте борошно в його чаші та залийте киплячою сумішшю з молока та вершкового масла й вимішуйте за допомогою насадки "Весло".
- Перемішайте тісто лопаткою до утворення тонкою скоринки на дні каструлі – 2-3 хвилини буде достатньо. Якщо ви готуєте тісто в комбайні, відправте його з чаші до каструлі та просушіть аналогічно як у приготуванні тіста в каструлі – до утворення скоринки.
- Охолодіть тісто до 40-50 градусів. При постійному помішуванні додавайте в заварне тісто попередньо процідженні через сито яйця, або збитті до однорідності міксером, тоненькою цівкою.
- Перекладіть тісто в кондитерський мішок з насадкою відкрита зірка.
- Підготуйте деко для випікання заварних кілець, вкрийте його пергаментом для випікання.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Відсадіть кільця на деко, змастіть яйцем та посипте додатково мигдалевими пластівцями та цукровою пудрою (див. у відео).
- Перші 20-25 хвилин випікайте заварні кільця при температурі 180 градусів, наступні 20 хвилин випікайте при 160 градусах.
- Повністю охолодіть готові заварні кільця при кімнатній температурі.
Як приготувати крем для заварних кілець
Інгредієнти:
– 200 г сиру Маскарпоне;
– 200 г вареного згущеного молока;
– 50 мл вершків 33%;
- Для приготування крему з'єднайте всі інгредієнти у чаші комбайну та збийте їх до однорідної маси та стійких піків.
- Перекладіть крем до кондитерського мішка з круглою насадкою. За допомогою ножа-пилки або ножа для хліба розріжте повздовж заварні кільця, начиніть кремом та закрийте верхівкою випічки.
- Присипте цукровою пудрою готові заварні кільця та подавайте їх до столу. Смачного!
Як приготувати заварні кільця з кремом – рецепт з відео: