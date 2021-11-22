Завчасні приготування: особливий рецепт святкових старопольських пряників

Ароматний запах випічки, який поширюється по дому, вже чітко асоціюється з майбутнім Різдвом. У польській кулінарній традиції немає більш характерних для цих свят солодощів, ніж старі польські пряники.

Пухкі та наповнені доступними інгредієнтами пряники не мають собі рівних на святково прикрашеному столі. Польські кулінари зазначають: щоб отримати бажаний бездоганний результат, приготування слід починати в листопаді!

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Прототипом пряників вважаються медовики, які випікали в давнину. Згодом про них дещо забули, а до старовинних рецептів повернулися в середньовіччі. У всякому разі, назва пряників походить від старопольського слова "pierny", що означає "перчений". Старі рецепти не шкодували чорного перцю, який ідеально підкреслював солод меду.

Рецепт старопольських пряників

Час: 4 тижні + 1 година

Кількість: 4

Святкові солодощі / Фото interia

Інгредієнти:

1 кілограм пшеничного борошна;

0,5 кілограма меду;

400 грам цукру (рекомендуємо коричневий);

250 грам вершкового масла;

3 яйця;

пів склянки молока;

пів чайної ложки солі;

1 банка сливового варення.

за бажанням додайте приблизно 80 грам подрібнених волоських горіхів.

Приготування:

Мед, цукор і вершкове масло покласти в каструлю, розтопити та перемішати. Стежте, щоб інгредієнти не закипіли! Коли маса охолоне, додайте борошно, яйця, спеції та сіль. Місити, поки всі інгредієнти не з’єднаються, потім влийте молоко. Перемішайте і місіть до однорідного стану. Перекладіть в скляний або керамічний посуд і поставте в холодильник мінімум на чотири тижні. Після закінчення часу вийміть тісто з холодильника і розділіть його на три частини. Кожну частину тіста розкачайте та викладіть на деко. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте 45 хвилин. Вийміть тісто з духовки та дайте йому охолонути. Коли пряникові коржі вистигнуть, полийте їх сливовим варенням. Сильно притисніть коржі одне до одного і відкладіть на кілька годин.

Смачного!