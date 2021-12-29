Зберігаємо олів'є: як продовжити свіжість новорічного салату

Олів'є – це страва, без якої просто неможливо уявити новорічний стіл. Але поласувати ним можна не лише під новорічні дзвони.

Доволі часто турботливі господині роблять великі запаси салату олів'є. Він стає частиною раціону не лише на Новий рік, а й на наступні декілька днів.

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Втім, експерти радять не зволікати зі споживанням цього салату. Справа в тім, що в нього дуже обмежений час зберігання. Готовий заправлений салат зберігає свіжість лише 4 години.

Атрибут новорічного свята / Фото Pinterest

Якщо ж ви хочете зберігати салат більш довгий термін – не потрібно заправляти одразу всю страву. Більш доцільно заправляти лише ті порції, які вирушать на стіл.

Особливо швидко втрачають свіжість огірки та цибулю. Кулінари нагадують – їх варто додавати до страви лише під час заправки.

Смак свята / Фото Pinterest

Зробити зберігання олів'є ще більш довготривалим допоможе окреме зберігання інгредієнтів. Білковмісні продукти краще готувати перед споживанням салату.