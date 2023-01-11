Здобні булочки за 25 хвилин: встигнете випекти між відключеннями світла

11 січня 2023, 09:30
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Джерело:

Готуємо з Юлією

Через віялові відключення світла деколи буває важко правильно спланувати свій день, а про меню на день взагалі боязно говорити.

Щоб допомогти вам вирішити хоча б одну проблему – домашню випічку, ми дібрали рецепт здобних булочок. Вони прості, легкі та доступні у приготуванні.

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Для приготування булочок вам потрібно всього 25 хвилин, а опару та тісто можна зробити заздалегідь.

Потіште у цей нелегкий час своїх рідних домашньою випічкою, вони будуть вдячні!

Рецепт дріжджових булочок

  • Час: 25 – 30 хвилин
  • Порції: 15 – 20 штук
Інгредієнти:
– 75 мілілітрів теплого молока;
– 75 мілілітрів води;
– 6 грамів швидкодіючих або 18 грамів пресованих;
– 1 яйце;
– 2 столові ложки цукру;
– 300 грамів борошна;
– 30 грамів вершкового масла (м’якого);
– сіль.

Приготування:

  • Змішуємо тепле молоко та воду, додаємо цукор та дріжджі і все розмішуємо, щоб вийшла однорідна суміш.
  • Яйце збиваємо виделкою і половину додаємо в тісто, а іншою половиною пізніше змащуємо булочки.
  • Додаємо борошно, замішуємо тісто і вкінці вмішуємо масло та додаємо сіль.

  • Залишаємо тісто підійматися на одну годину в теплому приміщенні, або під рушником.
  • Розділяємо на 17 – 18 рівних частин, близько 30 грамів на порцію.
  • Формуємо кульки і розкладаємо на пергамент у формі ялинки, зберігаємо трішки відстань, вони будуть рости.
  • Залишаємо тісто піднятись під рушником.
  • Змащуємо іншою половиною яйця, можна трішки молока додати і прикрашаємо за бажанням насінням, або робимо заправку з зелені та часнику вже для готової здоби.
  • Випікаємо булочки у розігрітій до 180 градусів духовці 20 – 25 хвилин. 

Смачного!

Автор: Богданна Рибак