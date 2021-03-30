Желейні цукерки "Ведмедики" за рецептом кондитерки Лізи Глінської

Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Нереально смачні цукерки з желатину та ягідного пюре, котрі ви можете давати діткам та брати з собою на роботу. Рецепт таких ласощів презентувала кондитерка Єлизавета Глінська.
Ну хто ж не любить яскраві желейні цукерки? Мабуть, усі їх обожнюють. Проте є одне "але", вони не надто корисні для організму, якщо купувати їх у магазині.
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Ліза Глінська поділилася із читачами рецептом домашніх желейних цукерок, які ви зможете приготувати вдома, не докладаючи багато зусиль. А користі в них набагато більше для організму, адже вони не містять консервантів та цукрів.
Рецепт приготування желейних цукерок вдома: відео