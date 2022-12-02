Ніжна курка з печерицями та сиром: готуємо домашній жульєн

Жульєн справжня домашня страва, яка поєднує соковите куряче м'ясо, ніжний сир та ароматні печериці.

Жульєн – популярна страва домашньої кухні. Зазвичай її готують з курятини, грибів та сиру. Інгредієнти викладають у жаротривкі порційні мисочки та запікають в духовці до рум'яної скоринки.

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Ми дібрали для вас рецепт курячого жульєну з блакитним сиром, адже він надасть страві особливих пікантних ноток. Подавайте жульєн зі свіжим салатом – так смачніше!

Рецепт курячого жульєну

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4

– 2 маленькі курячі філе;– 1 середня цибуля;– 2 зубчики часнику;– 100 грамів твердого сиру;– 1 упаковка блакитного сиру;– 300 грамів печериць;– 400 грамів коров'ячих вершків 33%;– 20 грамів вершкового масла;– сіль;– перець;– мускатний горіх.

Приготування:

Нарізаємо цибулю, часник, печериці, куряче філе довільними середніми шматочками. Нарізане м'ясо солимо і перчимо.

Розігріваємо сковорідку з олією та вершковим маслом, поступово підсмажуємо всі інгредієнти. Присмачуємо спеціями і вливаємо теплі вершки – тушкуємо до загущення вершків.

Важливо! Вершки можна замінити на суміш: 200 грамів жирної сметани + 200 грамів молока + 1/2 столова ложка борошна.

Засмажку перекладаємо зі сковороди в одну форму або в порційні форми. Посипаємо твердим сиром, додаємо блакитний сир та випікаємо в попередньо розігрітій духовці до 200 градусів 15 хвилин.

Подавайте жульєн одразу гарячим. Зверху можна додати декілька скибочок блакитного сиру, він додасть страві ще більш неповторного смаку!

Смачного!