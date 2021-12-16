Жульєн з куркою та грибами: рецепт ситної страви на обід чи вечерю
16 грудня 2021 , 17:14Читать новость на русском
Джерело:ютуб Лізи Глінської
Не знаєте, що приготувати з курки? Ми підготували для вас смачний рецепт страви "жульєн". Вона соковита, ароматна, а ще її можна приготувати за лічені хвилини.
Хоч більшість кухарів стверджують, що не має такої страви як "жульєн", (це метод нарізки) ми вже звикли до цієї назви ароматної запіканки з курочкою, грибами та сиром.
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Хай пробачать нам гуру кулінарії, але ми хочемо поділитися з вами рецептом курячого жульєну за рецептом української кондитерки Лізи Глінської.
Рецепт жульєну з куркою та грибами
- Час: 30 – 40 хвилин
- Порції: 6 – 8
Жульєн з куркою / Фото Лізи Глінської
– 400 грамів курячих стегон;
– 400 грамів грибів;
– 1 ріпчаста цибулина;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– 100 грамів твердого сиру;
– олія для смаження.
Для соусу:
– 15 грамів вершкового масла;
– 15 грамів борошна;
– 250 мілілітрів вершків;
– сіль;
– мускатний горіх.
Приготування:
- Для начинки наріжте гриби та курку невеликими шматочками.
- Цибулю почистіть від лушпиння та наріжте дрібними кубиками.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній цибулю, гриби та курку. Додайте спецій, перемішайте та смажте ще 5 хвилин.
Скріншот з відео
- Для соусу розтопіть у сотейнику вершкове масло, додайте борошно та перемішайте.
- Влийте холодні вершки (спочатку 1/3 частину, далі решту). При постійному помішуванні заваріть соус.
- Додайте сіль та мускатний горіх і перемішайте.
Скріншот з відео
- Змішайте соус та обсмажені інгредієнти.
- Перекладіть все у жаротривкі форми або керамічний (порційний) посуд.
Скріншот з відео
- Посипте страву тертим сиром та відправте в духовку (200 градусів) на 10 – 15 хвилин.
- Жульєн з курочкою та грибами готовий. Смачного!
Відеорецепт приготування жульєну з куркою та грибами: