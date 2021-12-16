Жульєн з куркою та грибами: рецепт ситної страви на обід чи вечерю

16 грудня 2021 , 17:14
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Джерело:

ютуб Лізи Глінської

Не знаєте, що приготувати з курки? Ми підготували для вас смачний рецепт страви "жульєн". Вона соковита, ароматна, а ще її можна приготувати за лічені хвилини.

Хоч більшість кухарів стверджують, що не має такої страви як "жульєн", (це метод нарізки) ми вже звикли до цієї назви ароматної запіканки з курочкою, грибами та сиром.

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Хай пробачать нам гуру кулінарії, але ми хочемо поділитися з вами рецептом курячого жульєну за рецептом української кондитерки Лізи Глінської.

Рецепт жульєну з куркою та грибами

  • Час: 30 – 40 хвилин
  • Порції: 6 – 8


Жульєн з куркою / Фото Лізи Глінської

Інгредієнти:
 – 400 грамів курячих стегон;
 – 400 грамів грибів;
 – 1 ріпчаста цибулина;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – 100 грамів твердого сиру;
 – олія для смаження.
Для соусу:
 – 15 грамів вершкового масла;
 – 15 грамів борошна;
 – 250 мілілітрів вершків;
 – сіль;
 – мускатний горіх.

Приготування:

  1. ⁣Для начинки наріжте гриби та курку невеликими шматочками.
  1. Цибулю почистіть від лушпиння та наріжте дрібними кубиками.
  1. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній цибулю, гриби та курку. Додайте спецій, перемішайте та смажте ще 5 хвилин.


Скріншот з відео

  1. Для соусу розтопіть у сотейнику вершкове масло, додайте борошно та перемішайте.
  1. Влийте холодні вершки (спочатку 1/3 частину, далі решту). При постійному помішуванні заваріть соус. 
  1. Додайте сіль та мускатний горіх і перемішайте.


Скріншот з відео

  1. Змішайте соус та обсмажені інгредієнти.
  1. Перекладіть все у жаротривкі форми або керамічний (порційний) посуд.


Скріншот з відео

  1. Посипте страву тертим сиром та відправте в духовку (200 градусів) на 10 – 15 хвилин.
  1. Жульєн з курочкою та грибами готовий. Смачного!

Відеорецепт приготування жульєну з куркою та грибами:

 

Автор: Богданна Рибак