Зі смаженою рибою: у Миколаєві відшукали старовинний рецепт зеленого борщу

Український борщ не раз хотіла привласнити Росія, однак є безліч документальних свідчень про автентичність страви. У Миколаєві відшукали старовинний рецепт зеленого борщу з бичками та зробили його туристичною цікавинкою.

Страву варять з буряка, картоплі, квасолі, варених яєць, заправки. На перший погляд – це звичайний борщ, але особливим він стає, коли туди потрапляє риба.

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Як готують борщ

У Миколаєві до борщу додають вже смажених річкових бичків – найпопулярнішу у місті рибу, яку ловлять у Південному Бузі. Перед приготуванням бички ретельно миють та настоюють у солі.

Хороший бичок, губанчік, пескарік, ряби. Він король Південного Бугу,

– зазначив рибалка Михайло.

Де знайшли рецепт

Саме борщ із бичками здавна готували у Матвіївці – місцевості у центральному районі Миколаєва. Колись це було окреме село.

Старовинний рецепт відшукали в будинку культури. Вважають, що традиція готувати борщ з рибою пов'язана із захопленням місцевих чоловіків.

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"Кожна господиня мала як за традицію готувати, особливо в весняно-літній період, саме зелений борщ з бичками. І така традиція склалася, коли рибаки поверталися з риболовлі на обід і приносили вилов в рибкомбінат. Їм на обід готували саме цей борщ – зелений з бичками", – розповіла директорка Матвіївського будинку культури Надія Ферару.

Борщ з Миколаєва є нематеріальною спадщиною

Своєю незвичною стравою мешканці Матвіївки пішли підкорювати кулінарні фестивалі. Зокрема, фестиваль борщу в Херсоні.

"Ми думали, яку ж страву нам повезти. Та чого вигадуватимемо, якщо є своя традиційна – матвіївський борщ з бичками", – зазначила мешканка Миколаєва Любов Кузьменко.



У борщ додають смажену рибу / Скриншот з відео 24 каналу

Крім того, Матвіївський борщ із бичками офіційно визнали культурною спадщиною області. Надія Ферару розповіла, що рецепт приготування подають як елемент нематеріальної культурної спадщини.

Нас вже внесли в обласний реєстр. Тому ми його (борщ – 24 канал) активно популяризуємо,

– наголосила Ферару.

Борщова екскурсія і традиції

Наразі в Матвіївці пропонують борщову екскурсію. Страву презентують з автентичними традиціями. Наприклад, знають пісні про борщ.

"В борщику смачна квасолька, в супі свіжа бараболька, сала клаптик, часничок і потертий бурячок", – співають у Миколаєві.



Мешканці Миколаєва популяризують автентичну страву / Скриншот з відео 24 каналу

Містяни також мають містичні обряди з бичком. Колись вони робили амулети з риби й зберігали зі снастями.

Наразі ініціатори ідеї просування матвіївського борщу готуються до чергового фестивалю. Кажуть, що головний конкурент – Херсонщина. Там є борщ із линами.

Як у Миколаєві готують борщ за старовинним рецептом: дивіться відео