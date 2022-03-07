Зігріваючі напої для захисників України: чай з імбиром, каркаде, масалою та какао
7 березня 2022 , 11:29Читать новость на русском
Підтримаймо українських військових не лише поживною їжею, а й гарячими напоями. Вони мають і зігрівати, і тонізувати. Інгредієнти – від екзотичних до найпростіших.
Чай з імбирем
- Час: 5 хвилин
- Порції: 4 – 6
Читайте також Ситні обіди для українських захисників: варіанти з м'ясом, крупами та овочамиІнгредієнти:
– 1 літр окропу;
– 1 чайна ложка сухого зеленого чаю;
– 4 кружальця лимона;
– 10 грамів кореня імбиру;
– цукор – за бажанням.
Приготування:
- Почистіть корінь імбиру від шкірки. Наріжте тонкими скибками.
- Залийте окропом всі інгредієнти й залиште настоятися на 5 хвилин.
- Чай процідіть, щоб не тсав гірчити від довгого настоювання.
Смачного!
Чай з каркаде
- Час: 5 хвилин
- Порції: 4 – 6
Фото Me food story
– 1 літр окропу;
– 1 чайна ложка пелюсток каркаде;
– цукор або мед за бажанням.
Приготування:
- У великому заварнику або банці залийте окропом пелюстки каркаде.
- Залиште настоюватися на 5 хвилин.
- Чай процідіть, щоб не став закислим.
Смачного!
Масала-чай
- Час: 5 хвилин
- Порції: 4 – 6
Фото Myo tea
– 1 літр молока;
– 2 – 3 столові ложки чорного листового чаю;
– мед;
– імбир;
– мелена кориця;
– гвоздика;
– зерна перцю;
– мелений мускатний горіх;
– кардамон;
– аніс.
Приготування:
- Ретельно промийте чайне листя холодною водою й залиште на кілька хвилин настоятися.
- Доведіть молоко до кипіння, додайте в нього всі спеції.
- Додайте до каструлі чорний чай і варіть напій ще 3 – 4 хвилини до отримання бежевого відтінку.
- Зніміть чай з вогню й настоюйте під кришкою близько 5 хвилин.
Смачного!
Рецепт какао
- Час: 5 хвилин
- Порції: 4 – 6
Фото The spruce eats
– 1 літр молока;
– 4 столові ложки какао;
– маршмелоу – за бажанням.
Приготування:
- Вилийте молоко до каструлі й доведіть до кипіння.
- Змішайте какао з молоком, перемішайте.
- Розлийте напій по склянках і подавайте з маршмелоу.
Смачного!