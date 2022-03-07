Зігріваючі напої для захисників України: чай з імбиром, каркаде, масалою та какао

7 березня 2022 , 11:29
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Підтримаймо українських військових не лише поживною їжею, а й гарячими напоями. Вони мають і зігрівати, і тонізувати. Інгредієнти – від екзотичних до найпростіших.

Чай з імбирем

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 4 – 6

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Інгредієнти:
 – 1 літр окропу;
 – 1 чайна ложка сухого зеленого чаю;
 – 4 кружальця лимона;
 – 10 грамів кореня імбиру;
 – цукор – за бажанням.

Приготування:

  1. Почистіть корінь імбиру від шкірки. Наріжте тонкими скибками.
  1. Залийте окропом всі інгредієнти й залиште настоятися на 5 хвилин.
  1. Чай процідіть, щоб не тсав гірчити від довгого настоювання.

Смачного!

Чай з каркаде

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 4 – 6


Фото Me food story

Інгредієнти:
 – 1 літр окропу;
 – 1 чайна ложка пелюсток каркаде;
 – цукор або мед за бажанням.

Приготування:

  1. У великому заварнику або банці залийте окропом пелюстки каркаде.
  2. Залиште настоюватися на 5 хвилин.
  3. Чай процідіть, щоб не став закислим.

Смачного!

Масала-чай

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 4 – 6


Фото Myo tea

Інгредієнти:
 – 1 літр молока;
 – 2 – 3 столові ложки чорного листового чаю;
 – мед;
 – імбир;
 – мелена кориця;
 – гвоздика;
 – зерна перцю;
 – мелений мускатний горіх;
 – кардамон;
 – аніс.

Приготування:

  1. Ретельно промийте чайне листя холодною водою й залиште на кілька хвилин настоятися.
  1. Доведіть молоко до кипіння, додайте в нього всі спеції.
  1. Додайте до каструлі чорний чай і варіть напій ще 3 – 4 хвилини до отримання бежевого відтінку.
  1. Зніміть чай з вогню й настоюйте під кришкою близько 5 хвилин.

Смачного!

Рецепт какао

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 4 – 6


Фото The spruce eats

Інгредієнти:
 – 1 літр молока;
 – 4 столові ложки какао;
 – маршмелоу – за бажанням.

Приготування:

  1. Вилийте молоко до каструлі й доведіть до кипіння.
  1. Змішайте какао з молоком, перемішайте.
  1. Розлийте напій по склянках і подавайте з маршмелоу.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак