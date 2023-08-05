Три найкращі рецепти огірків на зиму, які точно сподобаються кожному

Саме час готуватися до зими та закручувати огірочки. Ми дібрали три варіанти зимової консервації, яка точно прийде до смаку кожному.

24 канал обрав три найпопулярніші рецепти закруток з огірків: квашені, мариновані та гострі з кетчупом. Обирайте той, який сподобався найбільше, або готуйте всі три.

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Рецепт маринованих огірків з кетчупом

Час: 3 – 4 години

3 – 4 години Порції: 1

– огірки;– чорний перець горошком;– часник;– листя хрону;– листя смородини та вишні;– парасольки кропу.– 1 чайна ложка солі;– 1 ложка цукру;– 100 грамів оцту;– 2 ложки кетчупу чилі.

Приготування:

Огірки помийте під проточною водою, просушіть та зріжте з обох боків кінчики, щоб не гірчили.

У стерилізовані банки викладіть листя хрону, смородини і вишні. Також покладіть одну або дві парасольки кропу.

Розріжте почищений часник навпіл та додайте разом з чорним перцем в банки.

Щільно покладіть огірки в банку.

Для приготування маринаду у гарячу воду покладіть цукор і сіль. Коли вода закипить, додайте оцет і кетчуп, прокип'ятіть кілька хвилин.

Залийте огірки гарячим маринадом і накрийте кришками.

Відправте банки в каструлю з теплою водою, доведіть до кипіння.

Стерилізують літрову банку в киплячій воді 15 хвилин, 2-х літрову — 20 хвилин, 3-х літрову — 25 хвилин.

Закрийте банки та переверніть догори дном. Накрийте теплим покривалом та залишіть до повного охолодження. Згодом можете сховати огірки в темне прохолодне місце.

Смачного!

Рецепт маринованих огірків з гірчицею

Час: 2 години

2 години Порції: 3 – 4

– 3 літри огірків;– 1,5 літра води;– 200 грамів цукру;– 200 грамів 9% оцту;– 75 грамів солі;– часник;– лавровий лист;– суцвіття кропу;– зерна гірчиці.

Приготування:

Свіжі огірки залийте водою на кілька годин. Ретельно помийте та обріжте кінчики.

У кожну банку викладіть на дно суцвіття кропу, кілька розрізаних зубчиків часнику. Зверху викладіть огірочки – щільно.

Для маринаду з'єднайте в каструлі воду, цукор, оцет, сіль та лавровий лист. Доведіть до кипіння, аби всі інгредієнти розчинилися. Залийте гарячим маринадом огірки та накрийте кришками.

На дно великої каструлі викладіть кухонний рушник, зверху банки з огірками.Залийте все гарячою водою так, аби вона не діставала горловини банок. Стерилізуйте огірки 10 хвилин з моменту закипання.

Вийміть огірки в банках та щільно докрутіть кришки. Охолодіть огірки при кімнатній температурі.

Смачного!

Рецепт квашених огірків

Час: 3 доби

3 доби Порції: 1

– 1 суцвіття кропу;– 1 лавровий листок;– 2 зубчики часнику;– 0,5 чайної ложки духмяного перцю;– 3 – 4 сантиметри хрону;– листя хрону;– 400 грамів огірків;– 1 столова ложка солі з гіркою і 1 столова ложка солі наприкінці.

Приготування:

Помийте огірки, замочіть їх на одну годину в холодній воді. Обережно зріжте кінчики з огірків.

На дно банки викладіть парасольки кропу, лавровий лист, нарізаний часник та корінь хрону, а також саме листя хрону. Посипте перцем горошком та викладіть огірки. Кількість залежить від розміру.

Висипте 1 столову ложку солі та залийте до вінця холодною водою. Не щільно закрийте кришкою та пообертайте банкою, щоб вся сіль розійшлася.

Поставте банку в миску (буде витікати рідина) та залишіть засолюватися огірки в темному місці, але при кімнатній температурі на 3 доби. Один раз но добу збовтуйте банку з огірками, щоб процес бродіння відбувався рівномірно.

Злийте рідину з банки в окремий посуд. Огірки знову посоліть та залийте окропом. Закрийте кришкою та переверніть догори дном на 5 хвилин, щоб простерилізувалася кришка.

Переверніть банку з огірками та зберігайте вдома.

Смачного!