Зимова консервація: овочеве асорті у банці з помідорів, огірків і перцю

6 вересня 2022 , 09:52
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Джерело:

ютуб Смаколики Юлі

Погодьтесь, не завжди зручно повідкривати всі банки з консерваціями та тримати їх у холодильнику, коли один день хочеться огірків, а в інший – помідорів. А що, якщо закрутити декілька різних овочів у одній банці? Здається, це чудова ідея!

Неодмінно спробуйте мариновані овочі асорті, адже це не тільки смачна та вигідна закуска до столу, а й зручна заготівля на зиму.

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Ви можете нарізати огірки шматочками, якщо вони у вас надто великого розміру, або обирати жовтий, зелений чи червоний солодкий перець. Така консервація буде яскравою окрасою будь-якого столу.

Рецепт маринованих овочів асорті

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – огірки;
 – помідори;
 – болгарський перець;
 – цибуля;
 – часник;
 – кріп або петрушка;
 – чорний перець горошком (5 штук на 1 літрову банку)
 – листя хрону та смородини, або вишні.
Для маринаду на 1 літрову банку:
 – 1 столова ложка солі;
 – 2 столові ложки цукру;
 – 3 столові ложки 9% оцту.

Приготування:

  • Ретельно помийте овочі, з огірків зріжте кінчики, помідори проколіть зубочисткою в місці де була плодоніжка, а солодкий перець наріжте довільними скибками.
  • На дно стерилізованих банок викладіть листя, кріп або петрушку, очищені зубчики часнику або цибулі. Зверху помістіть огірки, далі перець та помідори.
  • Залийте все окропом по вінця, прикрийте стерилізованими кришками та залишіть на 10 – 15 хвилин.
  • Злийте цю воду назад в каструлю та додайте сіль і цукор. Доведіть маринад до кипіння та влийте оцет. Ще раз доведіть до кипіння та залийте ним банки з овочами.
  • Закрийте все кришками та переверніть дном догори. Вкутайте закрутки в рушник або ковдру та залишіть до повного охолодження.

Смачного!

Відеорецепт приготування овочевого асорті на зиму:

 

Автор: Богданна Рибак