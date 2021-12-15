Зимова консервація: рецепт конфітюру з гарбуза та апельсинів
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Талановита українська кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами рецептом справжнього конфітюру з гарбуза та апельсинів. Його можна додавати до млинців, оладків або просто їсти ложкою.
Конфітюр з апельсинів та гарбуза – відмінне рішення консервації. Вам не потрібно купувати дорогих продуктів, щоб смачно доповнити млинці чи оладки. А ще це легко у приготуванні.
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Рецепт конфітюру з апельсину та гарбуза
- Час: 18 годин
- Порції: 6 – 8
Фото з інстаграму Лізи Глінської
– 1 кілограм очищеного гарбуза;
– 500 грамів апельсинів;
– 1200 грамів цукру;
– 5 бутонів гвоздики;
– 2 палички кориці або 1 чайна ложка меленої;
– 15 грамів пектину + 100 грамів цукру.
Приготування:
- Ретельно почистіть гарбуз, видаліть насіння та шкірку.
Фото з інстаграму Лізи Глінської
- Наріжте його невеликими кубиками.
Фото з інстаграму Лізи Глінської
- Засипте гарбуз цукром (1 кілограм) та залишіть на 8 – 12 годин, щоб вона пустила сік.
Фото з інстаграму Лізи Глінської
- Зніміть цедру з апельсинів, наріжте її соломкою та залийте холодною водою. Залишіть на 8 – 12 годин.
- Почистіть апельсини, наріжте шматками та перебийте блендером. Додайте гвоздику, корицю та 200 грамів цукру. Відправте в холодильник на 12 годин.
- Додайте апельсинову цедру до гарбуза.
Фото з інстаграму Лізи Глінської
- Відправте гарбуз з цедрою на плиту та варіть на повільному вогні 30 хвилин. Не забувайте помішувати.
- Додайте апельсини зі спеціями та варіть ще 10 хвилин.
- Змішайте пектин з цукром, додайте до гарбузової маси та перемішайте. Доведіть до кипіння.
Фото з інстаграму Лізи Глінської
- Розкладіть все по стерилізованих банках, закрийте їх кришками та переверніть догори дном.
Фото з інстаграму Лізи Глінської
- Коли вони охолонуть переверніть їх та зберігайте в прохолодному темному місці.
Смачного!
Відеорецепт приготування конфітюру з гарбуза та апельсина:
Текст публікації Лізи Глінської:
Друзья! Готовила вчера вкуснейший конфитюр из тыквы с апельсином, корицей и гвоздикой. Уверена, вам тоже пригодиться этот рецепт. Это так же вкусно, как и красиво. И ингредиенты не замудренные)
Тыквенный конфитюр с апельсином.
Ингредиенты:
1 кг тыквы (взвесить уже после того, как очистите тыкву)
500 г апельсина (понадобится и мякоть, и цедра)
1200 г сахара
5 шт гвоздика
2 палочки корицы или 1 ч.л. порошка корицы
15 г пектина + 100 г сахара
Технология приготовления:
1. Очистить тыкву от кожуры и семян. Нарезать небольшим кубиком. Засыпать тыкву сахаром (1 кг). Оставить на 8-12 часов. Тыква пустит сок.
2. Снять цедру с апельсина, с помощью овощечистки. ️без белой части. Нарезать полосочками, залить холодной водой. Оставить на 8-12 часов.
3. Очистить апельсин, нарезать, пробить блендером, добавить гвоздику, корицу, сахар (200 г), убрать в холодильник на 12 часов.
4. По истечении 12 часов промыть цедру, добавить к тыкве.
5. Варить тыкву, помешивая, на слабом огне 30 минут.
6. Добавить апельсин со специями, проварить еще 10 минут.
7. Смешать пектин с сахаром (100 г), добавить, помешивая, в тыквенноапельсиновую массу. Довести до кипения.
8. Разлить по банкам. Конфитюр готов, наслаждайтесь.
Можно варить без пектина, но масса получится жидковатой. А вы варите зимние джемы, конфитюры? Если да, то какие?