Зимова консервація: рецепт конфітюру з гарбуза та апельсинів

Талановита українська кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами рецептом справжнього конфітюру з гарбуза та апельсинів. Його можна додавати до млинців, оладків або просто їсти ложкою.

Конфітюр з апельсинів та гарбуза – відмінне рішення консервації. Вам не потрібно купувати дорогих продуктів, щоб смачно доповнити млинці чи оладки. А ще це легко у приготуванні.

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Рецепт конфітюру з апельсину та гарбуза

Час: 18 годин

18 годин Порції: 6 – 8



Фото з інстаграму Лізи Глінської

– 1 кілограм очищеного гарбуза;– 500 грамів апельсинів;– 1200 грамів цукру;– 5 бутонів гвоздики;– 2 палички кориці або 1 чайна ложка меленої;– 15 грамів пектину + 100 грамів цукру.

Приготування:

Ретельно почистіть гарбуз, видаліть насіння та шкірку.



Фото з інстаграму Лізи Глінської

Наріжте його невеликими кубиками.



Фото з інстаграму Лізи Глінської

Засипте гарбуз цукром (1 кілограм) та залишіть на 8 – 12 годин, щоб вона пустила сік.



Фото з інстаграму Лізи Глінської

Зніміть цедру з апельсинів, наріжте її соломкою та залийте холодною водою. Залишіть на 8 – 12 годин.

Почистіть апельсини, наріжте шматками та перебийте блендером. Додайте гвоздику, корицю та 200 грамів цукру. Відправте в холодильник на 12 годин.

Додайте апельсинову цедру до гарбуза.



Фото з інстаграму Лізи Глінської

Відправте гарбуз з цедрою на плиту та варіть на повільному вогні 30 хвилин. Не забувайте помішувати.

Додайте апельсини зі спеціями та варіть ще 10 хвилин.

Змішайте пектин з цукром, додайте до гарбузової маси та перемішайте. Доведіть до кипіння.



Фото з інстаграму Лізи Глінської

Розкладіть все по стерилізованих банках, закрийте їх кришками та переверніть догори дном.



Фото з інстаграму Лізи Глінської

Коли вони охолонуть переверніть їх та зберігайте в прохолодному темному місці.

Смачного!

Відеорецепт приготування конфітюру з гарбуза та апельсина:

Текст публікації Лізи Глінської:

Друзья! Готовила вчера вкуснейший конфитюр из тыквы с апельсином, корицей и гвоздикой. Уверена, вам тоже пригодиться этот рецепт. Это так же вкусно, как и красиво. И ингредиенты не замудренные)

Тыквенный конфитюр с апельсином.

Ингредиенты:

1 кг тыквы (взвесить уже после того, как очистите тыкву)

500 г апельсина (понадобится и мякоть, и цедра)

1200 г сахара

5 шт гвоздика

2 палочки корицы или 1 ч.л. порошка корицы

15 г пектина + 100 г сахара

Технология приготовления:

1. Очистить тыкву от кожуры и семян. Нарезать небольшим кубиком. Засыпать тыкву сахаром (1 кг). Оставить на 8-12 часов. Тыква пустит сок.

2. Снять цедру с апельсина, с помощью овощечистки. ️без белой части. Нарезать полосочками, залить холодной водой. Оставить на 8-12 часов.

3. Очистить апельсин, нарезать, пробить блендером, добавить гвоздику, корицу, сахар (200 г), убрать в холодильник на 12 часов.

4. По истечении 12 часов промыть цедру, добавить к тыкве.

5. Варить тыкву, помешивая, на слабом огне 30 минут.

6. Добавить апельсин со специями, проварить еще 10 минут.

7. Смешать пектин с сахаром (100 г), добавить, помешивая, в тыквенноапельсиновую массу. Довести до кипения.

8. Разлить по банкам. Конфитюр готов, наслаждайтесь.

Можно варить без пектина, но масса получится жидковатой. А вы варите зимние джемы, конфитюры? Если да, то какие?