П'ять обов'язкових консервацій на зиму: з огірків, помідорів, баклажанів, перців та асорті

Ми дібрали п'ять найпопулярніших варіантів зимової консервації, рецепти яких точно згодяться кожній господині.

Що ви зазвичай закручуєте на зиму? Мабуть, до списку must have точно входять огірочки, помідори, солодкий перець, баклажани. Щоб полегшити завдання з пошуком перевірених рецептів зимової консервації, 24 канал дібрав для вас найкращі.

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Таку домашню консервацію можна подавати до столу як окрему закуску, або до різноманітних м'ясних чи рибних страв. Не забуваємо також про улюблені гарніри.

Рецепт маринованих огірків з кетчупом чилі

Час: 3 – 4 години

3 – 4 години Порції: 1



Мариновані огірки з кетчупом чилі / Фото youtube

– огірки;– чорний перець горошком;– часник;– листя хрону;– листя смородини та вишні;– парасольки кропу.– 1 чайна ложка солі;– 1 столова ложка цукру;– 100 мілілітрів оцту;– 2 столова ложка кетчупу чилі.

Приготування:

Огірки помийте під проточною водою, просушіть та зріжте з обох боків кінці, щоб не гірчили.

У стерилізовані банки викладіть листя хрону, смородини та вишні. Також покладіть одну або дві парасольки кропу.

Розріжте почищений часник навпіл та додайте разом з чорним перцем в банки. Щільно покладіть огірки в банку.

Для приготування маринаду у гарячу воду покладіть цукор і сіль. Коли вода закипить, додайте оцет і кетчуп, прокип'ятіть кілька хвилин.

Залийте огірки гарячим маринадом і накрийте кришками. Відправте банки в каструлю з теплою водою, доведіть до кипіння.

Стерилізують літрову банку в киплячій воді 15 хвилин, 2-х літрову — 20 хвилин, 3-х літрову — 25 хвилин.

Закрийте банки та переверніть догори дном. Накрийте теплим покривалом та залишіть до повного охолодження. Згодом можете сховати огірки в темне прохолодне місце.

Смачного!

Помідори у власному соку

Час: 1 година

1 година Порції: 2

Помідори у власному соку / Фото wisdom preserved

– 3 кілограми помідорів;– 1,5 столової ложки солі.

Приготування:

Ретельно помийте помідори. Половину бланшуйте в окропі протягом 1 хвилини, далі занурте в холодну воду, щоб легко зняти з них шкірочку. Решту перебийте в блендері до пюре.

Викладіть очищені помідори в стерилізовані банки, а сік з помідорів відправте на вогонь з сіллю. Доведіть масу до кипіння постійно помішуючи ложкою.

Залийте бланшовані помідори в банці соком та нещільно закрийте кришками.

Стерилізуйте помідори у своєму соку 5 хвилин від моменту закипання води. Щільно закрийте кришками банки та переверніть догори дном. Поставте їх при кімнатній температурі попередньо вкривши рушником до повного охолодження.

Зберігайте помідору у своєму соку в темному і прохолодному місці.

Смачного!

Лечо з солодкого перцю

Час: 3 години

3 години Порції: 2 – 4

Лечо / Фото nifty recipe

– 3 кілограми солодкого болгарського перцю;– 100 мілілітрів олії;– 2 кілограми помідорів;– 2 столові ложки солі;– 100 грамів цукру;– 2 столові ложки 9% оцту.

Приготування:

Ретельно миємо овочі. Болгарський перець чистимо від насіння, розрізаємо на шматочки.

Бланшуйте помідори від шкірки. Нарізаємо їх невеликими шматочками та перебиваємо в блендері або перекручуємо через м'ясорубку. Додаємо до каструлі з перебитими помідорами цукор, сіль, олію – перемішуємо.

Викладаємо в каструлю до помідорів шматочки болгарського перцю та ставимо на вогонь. Доведіть овочі до кипіння та варіть близько 30 хвилин на малому вогні.

Зніміть каструлю з вогню та додайте оцет – перемішайте.

Розлийте лечо в стерилізовані банки та закрийте кришками. Зберігайте лечо в прохолодному місці протягом року.

Смачного!

Ікра з баклажанів

Час: 3 години

3 години Порції: 5



Ікра з баклажанів / Фото Журнал Одеси

– 1,5 кілограма баклажанів;– 500 грамів солодкого перцю;– 250 грамів ріпчастої цибулі;– 100 мілілітрів соняшникової олії;– 250 грамів моркви;– 500 грамів помідорів;– 1 столова ложка цукру;– 2 столові ложки солі;– 0,5 столової ложки 9% оцту.

Приготування:

Ретельно помийте баклажани водою, просушіть паперовим рушником та наріжте кубиками 1х1 сантиметр.

Помийте болгарський перець, видаліть серединку та наріжте невеликими кубиками. Так само наріжте й помідори.

Розігрійте велику каструлю з олією та підсмажте на ній овочі: баклажани, помідори та болгарський перець. Тушкуйте овочі під кришкою 50 – 60 хвилин на маленькому вогні.

Ріпчасту цибулю наріжте кубиками, а моркву натріть на грубій тертці. Почистіть часник від лушпиння та натріть до сирих овочів на дрібній тертці.

В окремій сковорідці підсмажте до золотавого кольору моркву з цибулею та часником. З’єднайте дві засмажки з овочів та ретельно перемішайте. Тушкуйте овочі ще 40 – 50 хвилин.

За 5 хвилин до закінчення приготування ікри з баклажанів додайте до овочів спеції, оцет та цукор та ретельно перемішайте.

Заздалегідь підготуйте банки та кришки для ікри, простерилізуйте їх та викладіть в них готову ікру. Закрийте заготовки кришками та насолоджуйтесь ікрою з баклажанів взимку.

Смачного!

Овочеве асорті

Час: 24 години

24 години Порції: 1



Овочеве асорті / Фото Desposit photos

– 1 суцвіття кропу;– 1 лавровий лист;– 0,5 чайної ложки духмяного перцю;– 1 – 2 зубчики часнику;– 80 грамів моркви;– 250 грамів огірків;– 80 грамів солодкого перцю;– 100 грамів кабачків;– 1 столова ложка солі;– 2 столові ложки цукру;– 2 столові ложки 9% оцту.

Приготування:

Помийте овочі, зріжте з огірків кінчики. Почистіть моркву від шкірки, а перець від насіння. Наріжте всі овочі довгими смужками.

Коли ви всі овочі підготували, переходьте до наповнювання банок. На дно покладіть капелюшки кропу, лавровий лист, нарізаний шматочками часник.

Викладати овочі в банку потрібно шарами: спочатку моркву, огірки, солодкий перець, кабачки. Зверху знову покладіть трохи часнику та перець горошком.

Додайте цукор, сіль, влийте оцет та окріп. Накрийте кришкою.

Підготуйте каструлю з товстим дном. Вкрийте дно марлею та поставте банку із закруткою. Влийте окропу та доведіть до кипіння. Стерилізуйте банку 5 хвилин після початку кипіння. Закрийте кришку ключем для консервації. Якщо на дні банки є цукор або сіль, що не розчинилися – легенько покрутіть її або збовтайте.

Переверніть банки верх дном та накрийте теплою ковдрою. Залишіть їх охолоджуватися в такому положенні на 24 години.

Овочеве асорті готове. Зберігайте його в темному прохолодному місці.

Смачного!