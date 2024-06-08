Як приготувати вечерю, якщо нема світла: прості рецепти з довершеним результатом
Відсутність електроенергії може здатися великою проблемою, але це не означає, що ви залишитесь без смачної вечері. Є багато страв, які можна приготувати без плити чи духовки, використовуючи доступні продукти та прості кулінарні техніки.
Якщо поєднати креативність та трохи підготовки, то можна створити смачну та поживну страву навіть в умовах повної відсутності світла, інформує Смачно 24. Холодні закуски, консервовані продукти, свіжі овочі та фрукти стануть основою вашого меню.
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Що приготувати на вечерю без світла
Один із простих, проте дуже смачних варіантів – салати. Можна використовувати свіжі овочі, консервовані боби, тунець, сир, горіхи та сухофрукти.
Візьміть хліб, лаваш або тортильї як основу, додайте улюблені начинки: сир, шинку, овочі, авокадо, паштети – вийде смачний та поживний бутерброд. Консерви з риби, м’яса або овочів можуть стати основою для швидкої вечері. Додавайте їх до салатів або використовуйте як начинку для бутербродів.
Салат з тунцем та квасолею
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
– 1 банка консервованого тунця;
– 1 банка консервованої квасолі;
– 1 червона цибулина;
– 1 свіжий огірок;
– 2 помідори;
– сік половини лимона;
– оливкова олія до смаку;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Злийте рідину з консервованого тунця та квасолі.
- Наріжте цибулю, огірок та помідори.
- У великій мисці змішайте всі інгредієнти.
- Додайте сік лимона, оливкову олію, сіль та перець.
- Ретельно перемішайте.
Сендвіч з авокадо та помідором
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
– 2 скибочки хліба;
– 1 стигле авокадо;
– 1 помідор;
– листя салату;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Розімніть авокадо вилкою, додайте сіль та перець до смаку.
- Наріжте помідор кружальцями.
- На одну скибочку хліба нанесіть пюре з авокадо.
- Викладіть кружальця помідора поверх авокадо.
- Додайте листя салату та накрийте другою скибочкою хліба.