Як приготувати вечерю, якщо нема світла: прості рецепти з довершеним результатом

8 червня 2024, 09:20
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Відсутність електроенергії може здатися великою проблемою, але це не означає, що ви залишитесь без смачної вечері. Є багато страв, які можна приготувати без плити чи духовки, використовуючи доступні продукти та прості кулінарні техніки.

Якщо поєднати креативність та трохи підготовки, то можна створити смачну та поживну страву навіть в умовах повної відсутності світла, інформує Смачно 24. Холодні закуски, консервовані продукти, свіжі овочі та фрукти стануть основою вашого меню.

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Що приготувати на вечерю без світла

Один із простих, проте дуже смачних варіантів – салати. Можна використовувати свіжі овочі, консервовані боби, тунець, сир, горіхи та сухофрукти.

Візьміть хліб, лаваш або тортильї як основу, додайте улюблені начинки: сир, шинку, овочі, авокадо, паштети – вийде смачний та поживний бутерброд. Консерви з риби, м’яса або овочів можуть стати основою для швидкої вечері. Додавайте їх до салатів або використовуйте як начинку для бутербродів.

Салат з тунцем та квасолею

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 банка консервованого тунця;
– 1 банка консервованої квасолі;
– 1 червона цибулина;
– 1 свіжий огірок;
– 2 помідори;
– сік половини лимона;
– оливкова олія до смаку;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Злийте рідину з консервованого тунця та квасолі.
  2. Наріжте цибулю, огірок та помідори.
  3. У великій мисці змішайте всі інгредієнти.
  4. Додайте сік лимона, оливкову олію, сіль та перець.
  5. Ретельно перемішайте.

Сендвіч з авокадо та помідором

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 скибочки хліба;
– 1 стигле авокадо;
– 1 помідор;
– листя салату;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Розімніть авокадо вилкою, додайте сіль та перець до смаку.
  2. Наріжте помідор кружальцями.
  3. На одну скибочку хліба нанесіть пюре з авокадо.
  4. Викладіть кружальця помідора поверх авокадо.
  5. Додайте листя салату та накрийте другою скибочкою хліба.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська