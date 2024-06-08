Як приготувати вечерю, якщо нема світла: прості рецепти з довершеним результатом

Відсутність електроенергії може здатися великою проблемою, але це не означає, що ви залишитесь без смачної вечері. Є багато страв, які можна приготувати без плити чи духовки, використовуючи доступні продукти та прості кулінарні техніки.

Якщо поєднати креативність та трохи підготовки, то можна створити смачну та поживну страву навіть в умовах повної відсутності світла, інформує Смачно 24. Холодні закуски, консервовані продукти, свіжі овочі та фрукти стануть основою вашого меню.

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Що приготувати на вечерю без світла

Один із простих, проте дуже смачних варіантів – салати. Можна використовувати свіжі овочі, консервовані боби, тунець, сир, горіхи та сухофрукти.

Візьміть хліб, лаваш або тортильї як основу, додайте улюблені начинки: сир, шинку, овочі, авокадо, паштети – вийде смачний та поживний бутерброд. Консерви з риби, м’яса або овочів можуть стати основою для швидкої вечері. Додавайте їх до салатів або використовуйте як начинку для бутербродів.

Салат з тунцем та квасолею

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

– 1 банка консервованого тунця;– 1 банка консервованої квасолі;– 1 червона цибулина;– 1 свіжий огірок;– 2 помідори;– сік половини лимона;– оливкова олія до смаку;– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Злийте рідину з консервованого тунця та квасолі. Наріжте цибулю, огірок та помідори. У великій мисці змішайте всі інгредієнти. Додайте сік лимона, оливкову олію, сіль та перець. Ретельно перемішайте.

Сендвіч з авокадо та помідором

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

– 2 скибочки хліба;– 1 стигле авокадо;– 1 помідор;– листя салату;– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Розімніть авокадо вилкою, додайте сіль та перець до смаку. Наріжте помідор кружальцями. На одну скибочку хліба нанесіть пюре з авокадо. Викладіть кружальця помідора поверх авокадо. Додайте листя салату та накрийте другою скибочкою хліба.