Курочка теріякі з овочами: зробіть вечерю особливою
10 лютого 2022 , 17:03Читать новость на русском
Джерело:Café delites
Шукаєте ідеальне доповнення до гарніру з відвареного рису? Приготуйте курочку теріякі. Всього 20 хвилин й страва вже на вашому столі.
Курка теріякі з броколі – це дуже простий рецепт обіду чи вечері, приготований, без перебільшення, за 20 хвилин. Обов'язково приготуйте соус теріякі власноруч, так смачніше!
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Рецепт курки теріякі
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
Фото Café delites
– 600 грамів курячих стегон без шкіри та кісток;
– 1 столова ложка олії;
– 1/4 склянки соєвого соусу;
– 3 столові ложки цукру;
– 3 столові ложки рисового винного оцту;
– 2 столові ложки мірину;
– 1 столова ложка кунжутної олії;
– 2 чайні ложки подрібненого часнику;
– зелена цибуля;
– 4 склянки суцвіть броколі;
– 1 чайна ложка кукурудзяного крохмалю змішана з 2 чайними ложками води.
Приготування:
- Наріжте м'ясо довільними шматочками.
- Розігрійте олію у великій сковороді та обсмажте курку.
Фото Café delites
- Окремо змішайте соєвий соус, цукор, оцет, мірин і кунжутну олію.
- Додайте часник до м'яса, обсмажте до легкого аромату (30 секунд).
- Влийте соус і варіть помішуючи, поки він не загусне (2 – 3 хвилини).
Фото Café delites
- Попередньо приготуйте броколі на пару. Додайте до страви і перемішайте.
Фото Café delites
- Посипте готову курочку теріякі дрібно нарізаною зеленою цибулею і подавайте страву до рису.
Смачного!