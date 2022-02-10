Курочка теріякі з овочами: зробіть вечерю особливою

10 лютого 2022 , 17:03
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Джерело:

Café delites

Шукаєте ідеальне доповнення до гарніру з відвареного рису? Приготуйте курочку теріякі. Всього 20 хвилин й страва вже на вашому столі.

Курка теріякі з броколі – це дуже простий рецепт обіду чи вечері, приготований, без перебільшення, за 20 хвилин. Обов'язково приготуйте соус теріякі власноруч, так смачніше!

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Рецепт курки теріякі

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 4


Фото Café delites

Інгредієнти:
– 600 грамів курячих стегон без шкіри та кісток;
– 1 столова ложка олії;
– 1/4 склянки соєвого соусу;
– 3 столові ложки цукру;
– 3 столові ложки рисового винного оцту;
– 2 столові ложки мірину;
– 1 столова ложка кунжутної олії;
– 2 чайні ложки подрібненого часнику;
– зелена цибуля;
– 4 склянки суцвіть броколі;
– 1 чайна ложка кукурудзяного крохмалю змішана з 2 чайними ложками води.

Приготування:

  1. Наріжте м'ясо довільними шматочками.
  1. Розігрійте олію у великій сковороді та обсмажте курку.


Фото Café delites

  1. Окремо змішайте соєвий соус, цукор, оцет, мірин і кунжутну олію.
  1. Додайте часник до м'яса, обсмажте до легкого аромату (30 секунд).
  1. Влийте соус і варіть помішуючи, поки він не загусне (2 – 3 хвилини).


Фото Café delites

  1. Попередньо приготуйте броколі на пару. Додайте до страви і перемішайте.


Фото Café delites

  1. Посипте готову курочку теріякі дрібно нарізаною зеленою цибулею і подавайте страву до рису.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак