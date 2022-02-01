Зовні – рис, а насправді – паста: готуємо лимонний суп з орзо та куркою
1 лютого 2022 , 17:45Читать новость на русском
Джерело:Damn delicious
Цей ситний супчик з освіжливими лимонними нотками, загущений дрібною пастою орзо, стане хітом у вашій родині. Ніжна курочка, багата палітра овочів та спецій зливаються в бездоганну симфонію смаку!
Орзо – різновид італійської пасти, схожий на рис. Звідси його друга назва – ризоні. Цю дрібну рисоподібну пасту готують і як самостійну страву, і на гарнір. Також орзо додають до перших страв.
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Рецепт лимонного супу з орзо та куркою
- Час: 30 хвилин
- Порції: 6
Фото Damn delicious
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 500 грамів курячих стегон без кісток і шкіри;
– сіль;
– свіжомелений чорний перець;
– 3 зубчики часнику;
– 1 цибулина;
– 3 морквини;
– 2 стебла селери;
– ½ чайної ложки сушеного чебрецю;
– 5 склянок курячого бульйону;
– 2 лаврових листки;
– ¾ склянки пасти орзо;
– 1 гілочка розмарину;
– сік 1 лимона;
– 2 столові ложки подрібненого свіжого листя петрушки.
Приготування:
- Наріжте куряче м'ясо шматочками 2 × 2 сантиметри, присмачте сіллю та чорним меленим перцем.
- Розігрійте у великій каструлі 1 столову ложку олії й обсмажте на ній курятину (2 – 3 хвилини). Перекладіть до чистої тарілочки.
- Додайте до каструлі решту олії й обсмажте подрібнений часник, нарізані дрібними кубиками цибулю, моркву та селеру. Готуйте, періодично помішуючи, до готовності (3 – 4 хвилини).
- Додайте до овочевої засмажки чебрець і тушкуйте до появи аромату (приблизно 1 хвилину).
Фото Damn delicious
- Влийте курячий бульйон, додайте лавровий лист та 1 склянку води. Доведіть до кипіння.
- Окремо змішайте пасту орзо, розмарин та курку.
- Додайте суміш до супу й варіть його, доки паста не стане м’якою (10 – 12 хвилин).
- Додайте до супу лимонний сік, подрібнену свіжу петрушку та перемішайте.
Подавайте суп гарячим. Смачного!