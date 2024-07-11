Цілі фрукти, можна подавати на десерт: рецепт консервованих абрикосів

11 липня 2024, 12:35
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Джерело:

Beszamel

Смачні абрикоси – одні з найсмачніших літніх фруктів. Варто зберегти їх смак і властивості на зиму, приготувавши смачну консервацію.

Такі абрикоси мають одну особливість – зимою відкрийте банку і одразу подавайте до столу як десерт. Це дуже смачно!

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Абрикоси на зиму

  • Час: 1,5 години
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм абрикосів без кісточок;
– 2 склянки води;
– 2 склянки цукру;
– лимонний сік.

Приготування:

  1. Стиглі, але ще тверді абрикоси залийте окропом і залишіть в ньому приблизно на хвилину.
  2. Ошпарені фрукти помістіть у холодну воду, почистіть від шкірки та кісточок.
  3. Нещільно розкладіть абрикоси в сухі стерилізовані банки.
  4. Зваріть сироп з води та цукру, потім додайте лимонний сік. Залийте фрукти киплячим сиропом.
  5. Закрийте банки та пастеризуйте приблизно 20 хвилин.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська