Цілі фрукти, можна подавати на десерт: рецепт консервованих абрикосів
11 липня 2024, 12:35Читать новость на русском
Джерело:Beszamel
Смачні абрикоси – одні з найсмачніших літніх фруктів. Варто зберегти їх смак і властивості на зиму, приготувавши смачну консервацію.
Такі абрикоси мають одну особливість – зимою відкрийте банку і одразу подавайте до столу як десерт. Це дуже смачно!
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Абрикоси на зиму
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
– 1 кілограм абрикосів без кісточок;
– 2 склянки води;
– 2 склянки цукру;
– лимонний сік.
Приготування:
- Стиглі, але ще тверді абрикоси залийте окропом і залишіть в ньому приблизно на хвилину.
- Ошпарені фрукти помістіть у холодну воду, почистіть від шкірки та кісточок.
- Нещільно розкладіть абрикоси в сухі стерилізовані банки.
- Зваріть сироп з води та цукру, потім додайте лимонний сік. Залийте фрукти киплячим сиропом.
- Закрийте банки та пастеризуйте приблизно 20 хвилин.