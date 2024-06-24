Лінивий метод приготування: рецепт варення з абрикосів

24 червня 2024, 10:33
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Джерело:

Beszamel

Густе абрикосове варення смакує не тільки як доповнення до хліба або торта. Можна піти шляхом гурманів та подавати його до м'яса.

У сезон абрикосів варто заготувати особливу консервацію на зиму. Така закрутка смачна універсальна та не потребує консервантів.

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Варення з абрикосів

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Чудовий вигляд та смак / Фото unsplash

Інгредієнти:
– 2 кілограми абрикосів;
– 1 кілограм цукру;
– 0,5 склянки лимонного соку (приблизно 125 мілілітрів).

Приготування:

  1. Вимийте абрикоси та обсушіть їх.
  2. Розріжте плоди навпіл і видаліть кісточки. Відкладіть частину найбільш твердих фруктів — їх додасте в кінці варіння, щоб у готовому варенні залишилися шматочки фруктів.
  3. Якщо хочете, щоб варення було ніжнішим, зніміть шкірку з абрикосів. Полегшіть цей процес, ошпаривши фрукти окропом — після цього шкірка зніметься без проблем.
  4. Всипте в каструлю цукор, додайте абрикоси та лимонний сік. Перемішайте все. Лимонний сік запобігатиме потемнінню фруктів під час варіння.
  5. Варіть суміш на повільному вогні, поки абрикоси не розваляться, а сироп не стане склоподібним. Потім додайте в каструлю раніше відкладені фрукти. Щоб уникнути підгорання, регулярно помішуйте густу масу.
  6. Розлийте гаряче абрикосове варення по стерилізованих банках і пастеризуйте їх протягом 30 хвилин.

Цей компот має неймовірний смак: простий рецепт.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська