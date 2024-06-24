Лінивий метод приготування: рецепт варення з абрикосів
24 червня 2024, 10:33Читать новость на русском
Джерело:Beszamel
Густе абрикосове варення смакує не тільки як доповнення до хліба або торта. Можна піти шляхом гурманів та подавати його до м'яса.
У сезон абрикосів варто заготувати особливу консервацію на зиму. Така закрутка смачна універсальна та не потребує консервантів.
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Варення з абрикосів
- Час: 1 година
- Порцій: 6
– 2 кілограми абрикосів;
– 1 кілограм цукру;
– 0,5 склянки лимонного соку (приблизно 125 мілілітрів).
Приготування:
- Вимийте абрикоси та обсушіть їх.
- Розріжте плоди навпіл і видаліть кісточки. Відкладіть частину найбільш твердих фруктів — їх додасте в кінці варіння, щоб у готовому варенні залишилися шматочки фруктів.
- Якщо хочете, щоб варення було ніжнішим, зніміть шкірку з абрикосів. Полегшіть цей процес, ошпаривши фрукти окропом — після цього шкірка зніметься без проблем.
- Всипте в каструлю цукор, додайте абрикоси та лимонний сік. Перемішайте все. Лимонний сік запобігатиме потемнінню фруктів під час варіння.
- Варіть суміш на повільному вогні, поки абрикоси не розваляться, а сироп не стане склоподібним. Потім додайте в каструлю раніше відкладені фрукти. Щоб уникнути підгорання, регулярно помішуйте густу масу.
- Розлийте гаряче абрикосове варення по стерилізованих банках і пастеризуйте їх протягом 30 хвилин.