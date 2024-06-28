Смачно, як у бабусі: готуємо королівський пиріг з абрикосами
28 червня 2024, 11:59Читать новость на русском
Джерело:yuliia.senych
Настала пора абрикосів, тож час приготувати з них смачний десерт. Цей пиріг здивує вас своїм ароматом.
Обов'язково збережіть цей рецепт. Він може стати вашим улюбленим.
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Бабусин абрикосовий пиріг
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 8
– 500 грамів абрикосів;
– 500 грамів желатинового цукру або 250 грамів звичайного цукру + 30 грамів крохмалю.
Тісто:
– 300 грамів борошна;
– 160 грамів масла;
– 1 яйце;
– 100 грамів цукру;
– дрібка солі.
Дивіться, як пекти абрикосовий пиріг: відео
Приготування:
- Борошно перетріть з холодним маслом в крихту. Додайте яйце, цукор і дрібку солі. Замішайте м'яке тісто і залиште в холодильнику на 20 – 30 хвилин.
- Абрикоси промийте, приберіть кісточки та з'єднайте з желатиновим цукром або цукром з крохмалем. Протушкуйте 5 – 7 хвилин. Якщо абрикоси не соковиті. додайте 2 – 3 столові ложки води.
- Тісто поділіть на 2 частини. Третину залиште в холодильнику на декор, а 2 третини розкачайте в тонкий пласт і перекладіть у форму, змащену вершковим маслом.
- Охолоджену начинку викладіть у форму. З тіста, що залишилося зробіть декор. Випікайте пиріг при температурі 180 градусів 35 – 40 хвилин.