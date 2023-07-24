Абрикосовий пиріг по-новому: рецепт французької бабусі
24 липня 2023, 16:35Читать новость на русском
Джерело:Володимир Ярославський
В сезон абрикосів радимо вам спробувати новий рецепт пирога, який точно запам'ятається кожному.
Абрикоси – це не тільки смачний перекус влітку, чи ідеальний продукт для зимової консервації. З них також готують неймовірно смачні та оригінальні пироги.
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Франжипан – це горіховий крем, маса для начинок чи тортів. Він додає цьому пирогу особливого горіхового смаку, який автор готує з мигдалевого борошна.
Рецепт абрикосового пирога
- Час: 80 хвилин
- Порції: 6
– 150 грамів вершкового масла;
– 250 грамів пшеничного борошна;
– 75 грамів цукру;
– 1 куряче яйце.
Для франжипану:
– 100 грамів вершкового масла;
– 2 яйця
– 80 г цукру
– 115 грамів мигдалевого борошна
– 20 грамів коньяку.
Додатково:
– 600 грамів абрикосів.
Приготування:
- Для приготування тіста вершкове масло збиваємо з яйцем та цукром, додаємо борошно. Тісто ставимо в холодильник на 30 хвилин охолонути.
- Потім розкачуємо на пергаменті тоненьким шаром коло діаметром 26 сантиметрів, вирізаємо прямо за формою.
- Робимо виделкою проколи і випікаємо при температурі 175 градусів 15 хвилин до рум’яності.
- Для франжипану вершкове масло кімнатної температури збиваємо з яйцями та цукром, поки цукор не розчиниться (суміш виглядає як розшарована – не хвилюйтеся).
- Додаємо мигдалеве борошно, коньяк і все поміщаємо на вже випечений шар тіста.
- Зверху кладемо абрикосові дольки і злегка занурюємо їх у франжипан.
- Випікаємо 28 хвилин при температурі 185 градусів.
- Подавати пиріг можна теплим, можна зі збитими вершками, а можна ще замість абрикосів брати сливу – це теж дуже смачно.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати літній торт без випікання.