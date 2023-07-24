Абрикосовий пиріг по-новому: рецепт французької бабусі

24 липня 2023, 16:35
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Джерело:

Володимир Ярославський

В сезон абрикосів радимо вам спробувати новий рецепт пирога, який точно запам'ятається кожному.

Абрикоси – це не тільки смачний перекус влітку, чи ідеальний продукт для зимової консервації. З них також готують неймовірно смачні та оригінальні пироги.

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Франжипан – це горіховий крем, маса для начинок чи тортів. Він додає цьому пирогу особливого горіхового смаку, який автор готує з мигдалевого борошна.

Рецепт абрикосового пирога

  • Час: 80 хвилин
  • Порції: 6
Інгредієнти для тіста:
 – 150 грамів вершкового масла;
 – 250 грамів пшеничного борошна;
 – 75 грамів цукру;
 – 1 куряче яйце.
Для франжипану:
 – 100 грамів вершкового масла;
 – 2 яйця
 – 80 г цукру
 – 115 грамів мигдалевого борошна
 – 20 грамів коньяку.
Додатково:
 – 600 грамів абрикосів.

Приготування:

  • Для приготування тіста вершкове масло збиваємо з яйцем та цукром, додаємо борошно. Тісто ставимо в холодильник на 30 хвилин охолонути.
  • Потім розкачуємо на пергаменті тоненьким шаром коло діаметром 26 сантиметрів, вирізаємо прямо за формою.
  • Робимо виделкою проколи і випікаємо при температурі 175 градусів 15 хвилин до рум’яності.
  • Для франжипану вершкове масло кімнатної температури збиваємо з яйцями та цукром, поки цукор не розчиниться (суміш виглядає як розшарована – не хвилюйтеся).
  • Додаємо мигдалеве борошно, коньяк і все поміщаємо на вже випечений шар тіста.
  • Зверху кладемо абрикосові дольки і злегка занурюємо їх у франжипан.
  • Випікаємо 28 хвилин при температурі 185 градусів.
  • Подавати пиріг можна теплим, можна зі збитими вершками, а можна ще замість абрикосів брати сливу – це теж дуже смачно.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак