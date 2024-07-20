У самий пік сезону: як приготувати варення з агрусу
20 липня 2024, 23:52Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
Варення з агрусу відрізняється характерним смаком, який чудово поєднується як з бутербродами, так і з десертами. Його приготування відносно просте і не вимагає особливих кулінарних навичок або спеціального обладнання.
Все, що вам потрібно, це кілька основних інгредієнтів і каструля. Варення з агрусу – унікальний делікатес, який поєднує природну кислинку ягід агрусу з ніжною солодкістю цукру та свіжою ноткою лимону.
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Аґрусове варення
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 1 кілограм агрусу;
– пів склянки цукру;
– 1 лимон.
Приготування:
- Почистіть і ретельно вимийте ягоди.
- Налийте в каструлю склянку води та доведіть до кипіння.
- Додайте цукор і перемішайте, поки він не розчиниться.
- Додайте фрукти та варіть, поки вони не стануть м’якими та не розпадуться.
- Нарешті додайте лимонний сік і нагрівайте варення до загустіння.