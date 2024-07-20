У самий пік сезону: як приготувати варення з агрусу

20 липня 2024, 23:52
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Джерело:

Fajne gotowanie

Варення з агрусу відрізняється характерним смаком, який чудово поєднується як з бутербродами, так і з десертами. Його приготування відносно просте і не вимагає особливих кулінарних навичок або спеціального обладнання.

Все, що вам потрібно, це кілька основних інгредієнтів і каструля. Варення з агрусу – унікальний делікатес, який поєднує природну кислинку ягід агрусу з ніжною солодкістю цукру та свіжою ноткою лимону. 

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Аґрусове варення

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм агрусу;
– пів склянки цукру;
– 1 лимон.

Приготування:

  1. Почистіть і ретельно вимийте ягоди.
  2. Налийте в каструлю склянку води та доведіть до кипіння.
  3. Додайте цукор і перемішайте, поки він не розчиниться.
  4. Додайте фрукти та варіть, поки вони не стануть м’якими та не розпадуться.
  5. Нарешті додайте лимонний сік і нагрівайте варення до загустіння.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська