Як з кіно: рецепт справжнього американського шоколадного печива

25 липня 2024, 19:42
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Джерело:

Yuliia.senych

Домашнє печиво зовсім не складно готувати. Спробуйте скористатися цим простим рецептом.

Таке американське печиво точно сподобається всім вашим близьким. Ви готуватимете його не раз.

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Американське шоколадне печиво

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів борошна;
– 90 грамів цукру;
– 100 грамів масла;
– 1 яйце;
– 1 упаковка ванільного цукру;
– 150 грамів шоколадних крапельок чи шоколаду;
– 0,5 чайної ложки розпушувача;
– дрібка солі.

Дивіться, як готувати американське печиво: відео

Приготування:

  1. М'яке масло змішайте з цукром і сіллю. Вбийте яйце, всипте розпушувач і ванільний цукор та гарно перемішайте.
  2. Поступово введіть борошно та замісіть лопаткою тісто. Шоколад подрібніть і додайте до тіста.
  3. Накрийте харчовою плівкою і залиште в холодильнику на 1 годину.
  4. Дістаньте з холодильника тісто і швидко сформуйте печиво. Викладіть на деко, застелене пергаментом, і відправте в розігріту до 190 градусів духовку на 12 – 15 хвилин.

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Автор: Ольга Котів