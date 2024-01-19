Англійський сніданок для всієї родини: неперевершений рецепт Джеймі Олівера

Перший прийом їжі повинен бути швидким та поживним. Відомий британський кухар Джеймі Олівер розповів рецепт найвдалішого англійського сніданку.

Для цього сніданку вам потрібна лише одна пательня. Окрім цього, його неймовірно просто готувати.

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Сніданок на пательні від Джеймі Олівера

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 3

– 3 скибочки копченого бекону;– 4 сосиски;– оливкова олія для смаження;– 160 грамів стиглих помідорів;– 4 великі яйця;– 3 скибочки хліба.

Приготування:

Поставте велику пательню з антипригарним покриттям на середній вогонь і налийте половину столової ложки оливкової олії. Покладіть бекон і сосиски та обсмажте їх 10 – 12 хвилин, час від часу перевертаючи. Бекон має набути золотистого кольору, а сосиски просмажитися. Коли бекон та сосиски приготуються, вийміть їх з пательні. Зменште вогонь до мінімуму, розріжте помідори навпіл або на четвертинки та помістіть їх на ту ж пательню на кілька хвилин, щоб обсмажити. Далі вбийте яйця. Поки вони смажаться, наріжте бекон і ковбаси. Поверніть їх на пательню. Приправте дрібкою чорного перцю і накрийте пательню кришкою. Тим часом підсмажте хліб у тостері. Готову страву викладіть на тарілку і не забудьте додати тост.