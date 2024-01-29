Найсоковитіший кекс у вашому житті: готуємо неймовірно ароматну апельсинову випічку

Приготуйте смачний апельсиновий кекс. Він здивує вас своїм неймовірним ароматом.

Цей кекс буде дуже соковитим через просочування. Солодкий сироп перетворить його на справжню насолоду.

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Рецепт апельсинового кексу

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти для тіста:

– 4 яйця;

– 110 грамів масла;

– 2 склянки пшеничного борошна;

– 1 склянка цукру;

– 1 склянка апельсинового соку;

– 1 столова ложка апельсинової цедри;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 10 грамів розпушувача;

– дрібка солі.

Для просочення:

– 1 склянка води;

– 1 склянка цукру;

– 1 столова ложка апельсинової цедри.

Приготування:

Зніміть цедру з 2 апельсинів і вичавіть з них сік. Збийте яйця в пишну піну. Додайте ванільний цукор та дрібку солі. Продовжуючи збивати, введіть частинами цукор. Далі додайте розм'якшене масло і знову збийте. Додайте 1 столову ложку цедри, апельсиновий сік і перемішайте все до однорідної маси за допомогою лопатки. Додайте борошно і розпушувач. Знову добре перемішайте. Вилийте тісто у форму, змазану маслом. Відправте кекс у розігріту до 180 градусів духовку на 40 – 50 хвилин. Готовність перевіряйте за допомогою зубочистки. В окремій каструлі змішайте цукор, воду та залишки цедри. Поставте на плиту, доведіть до кипіння та уваріть сироп на малому вогні вдвічі. Готовому кексу дайте трохи охолонути та, не виймаючи з форми, залийте сиропом. Залиште до повного охолодження та просочення.