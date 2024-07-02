Абсолютний хіт цього літа: рецепт Апероль шпріц – так ви ще точно не робили

2 липня 2024, 19:30
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Джерело:

liveeatlearn

Апероль шпріц – найулюбленіший коктейль українців. Його можна приготувати по-справжньому просто.

Достатньо лише заморозити заготовки, а потім лише додавати їх у келих просеко. Спробуйте – вам сподобається.

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Апероль шпріц

  • Час: 10 хвилин + 2 години
  • Порцій: 10
Інгредієнти:
– 2 склянки аперитиву "Апероль";
– 1 склянка апельсинового соку;
– 1 склянка лимонаду;
– 2 пляшки просеко по 750 мілілітрів;
– часточки апельсина до смаку.

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Приготування:

  1. Змішайте "Апероль", апельсиновий сік та лимонад.
  2. Перелийте суміш у форми для морозива та вштрикніть у кожну паличку. Поставте в морозильник та дочекайтеся повного застигання.
  3. Налийте у келих просеко та додайте морозиво з "Аперолю" та часточку апельсина.
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Автор: Ольга Котів