Авокадо: користь, шкода та застосування в гастрономії

Авокадо – джерело поживних речовин та вітамінів. У матеріалі SmachnoNews ми розповімо вам, як правильно обирати, вживати фрукт та чим корисний.

Авокадо (або алігаторова груша) – поживний фрукт грушеподібної форми з кісточкою всередині. Авокадо містить багато жирних кислот, які необхідні організму. Його вирощують у США, Бразилії, Ізраїлі.

Читайте також Рецепт ситного вітамінного смузі за рецептом нутриціологині Мирослави Ульяниної

– користь авокадо

У фрукті міститься безліч вітамінів – В6, В9, С, D, К та мікроелементів – магній, кальцій, калій, фосфор, залізо, натрій, а також лютеїн, бета-каротин і омега–3 жирні кислоти.

Авокадо висококалорійний і поживний продукт. На 100 грамів – 160 калорій.

Вживання зеленого плоду необхідно для збереження пам'яті, роботи клітин мозку. Також фрукт корисний для зору, роботи серця, нормалізує артеріальний тиск. Авокадо – антиоксидант, що захищає клітини від старіння.

Авокадо/Фото unsplash.com

– шкода фрукту

Фрукт містить велику кількість жирів, тому рекомендують вживати у помірних кількостях. Не більше половинки зеленого плоду на день. Не вживати особам схильним до алергії. Найкраще проконсультуватися з лікарем, дієтологом.

– як вибрати авокадо

Зрілий авокадо має бути не дуже м'яким з рівномірним кольором. При натисканні на шкірку – утворюється вм'ятина. Авокадо не повинен бути перезрілим або недозрілим з темними плямами. Світло-зелена м'яка частина у середині не повинна бути гіркою і твердою.

Зазвичай, у зрілого авокадо темно-зелений колір шкірки – сорт авокадо Пінкертон можна купувати протягом усього року. Іноді шкірка стиглого фрукта може бути фіолетового або чорного кольору – каліфорнійський авокадо або сорт хасс. Світло-зелена м'яка частина в середині не повинна бути гіркою і твердою.

– застосування в гастрономії

Зазвичай авокадо вживають сирим. Його додають у салати, використовують для приготування соусів, закусок. Фрукт чудово поєднується з іншими овочами, фруктами, різноманітними сирами та морепродуктами.