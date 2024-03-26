В Австрії їх просто обожнюють: рецепт ідеальних млинців від суперфіналістки "МастерШеф"

26 березня 2024, 06:25
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Джерело:

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Рвані млинці дуже популярні в Австрії. Зазвичай їх подають з кулькою ванільного морозива, присипавши цукровою пудрою, або ж із джемом.

Мовою оригіналу цю страву називають ще "імператорський омлет". Суперфіналістка проєкту "МастерШеф" Ольга Рябунко розповіла покроковий рецепт.

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Млинці Кайзершмаррн

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 мілілітрів молока;
– 4 яйця;
– 200 грамів борошна;
– 3 столові ложки цукру;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– дрібка солі;
– жменя родзинок;
– топлене масло до смаку;
– цукрова пудра до смаку.

Приготування:

  1. Родзинки залийте окропом та залиште на 5 хвилин. Білки відділіть від жовтків.
  2. До жовтків додайте половину цукру, молоко, ванільний цукор та перемішайте. Додайте борошно частинами й змішайте тісто до однорідності.
  3. До білків додайте іншу половину цукру та сіль. Збийте до стійких піків.
  4. Обережно вмішайте лопаткою спочатку третину білків у тісто, потім поступово додайте решту.
  5. На пательню зі знімною ручкою покладіть топлене масло. Вилийте тісто на пательню й смажте на повільному вогні протягом 15 хвилин. Через 3 хвилини після того, як вилили тісто, посипте його родзинками.
  6. Після цього відправте пательню без ручки в розігріту до 180 градусів духовку на 10 хвилин.
  7. Тоді знову поверніть пательню на мінімальний вогонь. Розріжте, переверніть, порвіть, засипте цукром і все гарно перемішайте.
  8. Додайте трохи вогню, щоб кожен шматочок гарно карамелізувався.
Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати надзвичайний десерт лише з 2 інгредієнтів.
Автор: Ольга Котів