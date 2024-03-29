Солодка і неймовірно пухка: готуємо особливо смачну бабку "Святкову" за рецептом Дарії Цвєк
Джерело:Shuba
Приготуйте одну з версій цього великоднього хліба за рецептом відомої кулінарки Дарії Цвєк. Ця бабка нагадує паску, але печеться трохи простіше.
Бабка може мати форму як кексу, так і плетінки, і містити різні начинки – шоколад, джем, корицю. Традиційний рецепт великодньої бабки має особливість – велику кількість яєчних жовтків.
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Бабка "Святкова"
- Час: 2 години
- Порцій: 8
Інгредієнти для тіста:
– 1 кілограм борошна;
– 450 мілілітрів молока 2,5%;
– 10 жовтків;
– 100 грамів пресованих дріжджів;
– 200 грамів масла;
– 200 грамів цукру;
– 100 грамів родзинок;
– 0,5 чайної ложки солі;
– цедра 1 лимона.
Для сиропу:
– 1 столова ложка цукру;
– 1 столова ложка води.
Для глазурі:
– 180 грамів цукру;
– 6 столових ложок води;
– 1 чайна ложка желатину.
Приготування:
- Розведіть дріжджі у теплому молоці зі столовою ложкою цукру і 3 столовими ложками борошна.
- Коли опара підійде, насипте борошно. Додайте розтерті з цукром жовтки, посоліть і замісіть тісто.
- Місіть до появи пухирців орієнтовно 10 хвилин і тоді влийте розтоплений жир. Знову добре перемішайте, щоб тісто його ввібрало. Додайте промиті родзинки, цедру, вимісіть, накрийте і поставте, щоб підійшло.
- Коли тісто збільшиться в об'ємі вдвоє, розділіть його на частини, відповідно до величини застелених пергаментом форм. Заповніть форму на третину і поставте, щоб підійшло.
- Коли тісто підійде до країв форми, змастіть його яйцем і печіть в розігрітій до 190 градусів духовці протягом 45 хвилин, якщо це великі бабки, і 40 – якщо малі.
- Просочіть готові бабки сиропом, зробленим з води та цукру.
- Зверху прикрасьте глазур'ю. Для її приготування до желатину додайте 2 столові ложки води та залиште на 15 хвилин.
- 4 столові ложки цукру закип'ятіть із залишками води до розчинення цукру. Додайте розігрітий желатин і збивайте гарячим до утворення густої білої маси. Змастіть бабки глазур'ю.