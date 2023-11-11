Баклажани по-херсонськи з нагоди свята: приготуйте улюблену страву вільних та сильних людей

Рівно рік тому наші захисники звільнили Херсон від окупантів. Це місто завжди було та буде українським – у щедрому на врожаї південному регіоні, населеному людьми, які вигадують найсмачніші рецепти.

Один з таких – баклажани по-херсонськи. Приготувати цю закуску дуже просто, попри це вона може бути смачнющим гарніром або ж повноцінною самостійною стравою, яка подається як гарячою, так і холодною.

Буде смачно Ніжність у кожному шматочку: готуємо вершкову запіканку з курячими стріпсами та овочами

Рецепт баклажанів по-херсонськи

Час: 40 хвилин

Порції: 4

– 3 баклажани;– 2 помідори (бажано сорту "Мікадо" або "Волове серце");– 2 солодкі червоні перці;– 2 зубчики часнику;– 1 ріпчаста цибуля;– 3 – 4 ложки соняшникової олії;– сік з четвертинки лимона;– сіль, цукор, перець до смаку.



Баклажани по-херсонськи / Фото "Автентична Україна"

Приготування:

Всі овочі потрібно добре помити та почистити.

Баклажани та перці розріжте навпіл, після чого запечіть у духовці до готовності.

В цей час потрібно бланшувати помідори – залити окропом та очистити від шкірочки. Далі їх слід нарізати маленькими кубиками.

Готові перці та баклажани почистьте від шкірки та дрібно наріжте.

Додайте олію, часник, натерту сиру цибулю, лимонний сік та спеції. Ретельно перемішайте суміш до отримання однорідної маси.

Подавайте баклажани по-херсонськи до столу зі свіжим хлібом або грінками.

Смачного!