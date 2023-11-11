Баклажани по-херсонськи з нагоди свята: приготуйте улюблену страву вільних та сильних людей

11 листопада 2023, 12:34
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Джерело:

"Автентична Україна"

Рівно рік тому наші захисники звільнили Херсон від окупантів. Це місто завжди було та буде українським – у щедрому на врожаї південному регіоні, населеному людьми, які вигадують найсмачніші рецепти.

Один з таких – баклажани по-херсонськи. Приготувати цю закуску дуже просто, попри це вона може бути смачнющим гарніром або ж повноцінною самостійною стравою, яка подається як гарячою, так і холодною.

Буде смачно Ніжність у кожному шматочку: готуємо вершкову запіканку з курячими стріпсами та овочами

Рецепт баклажанів по-херсонськи

Час: 40 хвилин

Порції: 4

Інгредієнти:
 – 3 баклажани;
– 2 помідори (бажано сорту "Мікадо" або "Волове серце");
– 2 солодкі червоні перці;
– 2 зубчики часнику;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 3 – 4 ложки соняшникової олії;
– сік з четвертинки лимона;
– сіль, цукор, перець до смаку.


Баклажани по-херсонськи / Фото "Автентична Україна"

Приготування:

  • Всі овочі потрібно добре помити та почистити.
  • Баклажани та перці розріжте навпіл, після чого запечіть у духовці до готовності.
  • В цей час потрібно бланшувати помідори – залити окропом та очистити від шкірочки. Далі їх слід нарізати маленькими кубиками.
  • Готові перці та баклажани почистьте від шкірки та дрібно наріжте.
  • Додайте олію, часник, натерту сиру цибулю, лимонний сік та спеції. Ретельно перемішайте суміш до отримання однорідної маси.
  • Подавайте баклажани по-херсонськи до столу зі свіжим хлібом або грінками.

Смачного!

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Автор: Ольга Котів