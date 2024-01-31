Не викидайте чорні банани: готуємо неймовірний Banana bread, як в американському Старбаксі
31 січня 2024, 12:48Читать новость на русском
Джерело:sprava_smaku
Якщо ви не встигли з'їсти банани й вони потемніли, не викидайте їх. Спробуйте приготувати смачний та ароматний банановий хліб.
Він чудово смакуватиме до чаю чи кави. Підійдуть не лише темні банани, а будь-які.
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Рецепт бананового хліба
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 6
– 4 банани;
– 75 грамів масла;
– 150 грамів цукру;
– 1 яйце;
– 210 грамів пшеничного борошна;
– 0,5 чайної ложки соди;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 1 чайна ложка ванільного екстракту;
– дрібка солі.
Приготування:
- Розімніть 3 банани виделкою, додайте розтоплене вершкове масло, цукор та дрібку солі.
- Збийте яйце та додайте його теж до бананового пюре.
- Відправте у миску з бананами соду, розпушувач та ванільний екстракт і добре перемішайте.
- Всипте борошно і знову добре перемішайте.
- Форму для запікання змастіть маслом і посипте борошном. Перелийте тісто, розріжте банан навпіл повздовж і прикрасьте цими половинками майбутній хліб.
- Випікайте у розігрітій до 175 – 180 градусів духовці протягом 40 – 60 хвилин, залежно від духовки та глибини форми.