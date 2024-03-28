Справжня окраса святкового столу: рецепт баранчика на Великдень – діти будуть в захваті
28 березня 2024, 10:20Читать новость на русском
Джерело:Shuba
У Чехії на Великдень печуть солодкого баранчика. Ця ароматна випічка точно вразить ваших гостей.
Великоднього баранця традиційно печуть у Страсну суботу, щоб принести його до церкви на благословення наступного дня. За християнським звичаєм, ягня символізує чистоту та невинність.
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Великодній баранчик
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
– 150 грамів борошна;
– 2 яйця;
– 140 грамів масла 73%;
– 100 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 30 грамів крохмалю;
– 5 грамів розпушувача;
– 20 мілілітрів олії;
– 30 грамів цукрової пудри.
Приготування:
- Міксером збийте 120 грамів розм'якшеного вершкового масла, цукор і ванільний цукор. Не припиняючи збивати, додайте по одному яйця.
- Просійте 130 грамів борошна з розпушувачем і крохмалем. З'єднайте рідку і суху маси. Збийте до однорідності. Тісто має бути густим.
- Форму для баранця змастіть олією і посипте борошном. Зайве струсіть і наповніть її тістом. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин.
- Дістаньте форму з духовки та дайте трохи охолонути. Обережно дістаньте баранця та викладіть на тарілку. Змастіть його розтопленим маслом і посипте цукровою пудрою.