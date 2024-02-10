Український фастфуд, з яким не зрівняється навіть бургер: готуємо бендерики з капустою
10 лютого 2024, 22:10Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Більшість українців просто обожнюють бендерики. Найчастіше їх начиняють капустою, м'ясом, кисломолочним сиром або грибами.
Ця страва відрізняється своєю простотою у приготуванні. Бендерики чудово пасують на сніданок і стануть прекрасним перекусом.
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Рецепт бендериків з капустою
- Час: 1 година
- Порцій: 20
Інгредієнти для млинців:
– 500 мілілітрів молока 2,5%;
– 250 мілілітрів окропу;
– 3 яйця;
– 2 склянки борошна;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 столова ложка олії.
Для начинки:
– 1 кілограм капусти;
– 1 столова ложка томатної пасти;
– 1 чайна ложка цукру;
– сіль, чорний мелений перець до смаку.
Приготування:
- У миску вбийте яйця, додайте сіль, цукор і збийте вінчиком. Налийте молоко, перемішайте до однорідності.
- Поступово всипте просіяне борошно, не припиняючи перемішувати. Наприкінці налийте окріп і розмішайте до однорідності.
- Добре розігрійте пательню, змастіть її олією і смажте млинці по 20 – 25 секунд з одного боку.
- Для начинки пошаткуйте тоненько капусту. Викладіть її у розігріту пательню з олією і смажте на середньому вогні 15 хвилин, не накриваючи кришкою.
- Томатну пасту розведіть з ложкою води, цукром, сіллю і перцем. Вилийте у капусту, перемішайте і тушкуйте під кришкою, помішуючи, ще 15 хвилин.
- Кожен млинець поріжте на широкі смужки, з одного боку викладіть начинку і складіть трикутниками.