Цей елементарний десерт стане для вас надійним рішенням на кожен день. Прості інгредієнти, кілька хвилин – і залишається лише вмочити ці булочки у нутеллу та смакувати ранкову каву з особливою насолодою, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".
Як зробити смажені пиріжки до кави?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 яйце;
– 250 грамів йогурту;
– 3 столові ложки цукру;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 3 столові ложки олії;
– 50 мілілітрів молока;
– дрібка солі;
– 350 грамів борошна;
– 12 грамів розпушувача;
– олія до смаження;
– цукрова пудра для посипки.
Приготування:
- Збиваємо яйце з йогуртом та ванільним цукром.
- Додаємо молоко та олію, сіль та ще раз перемішуємо.
- Всипаємо борошно з розпушувачем та замішуємо тісто.
- Розкачуємо тісто, нарізаємо та закручуємо зручною формою.
- Смажимо у великій кількості олії до золотистості, викладаємо на паперові рушники.
- Посипаємо цукровою пудрою.
А подавати їх найкраще з домашньою нутеллою, яку можна приготувати за рецептом з ютубу AnlikaMk_food.
Чим ще почастувати рідних?
Тістечка "Їжачки" – це класика, яка ніколи не втрачає актуальності.
А ще пригадайте улюблену шкільну піцу, яка негайно викликає приступ ностальгії.