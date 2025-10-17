Цей елементарний десерт стане для вас надійним рішенням на кожен день. Прості інгредієнти, кілька хвилин – і залишається лише вмочити ці булочки у нутеллу та смакувати ранкову каву з особливою насолодою, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Як зробити смажені пиріжки до кави?

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 яйце;
– 250 грамів йогурту;
– 3 столові ложки цукру;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 3 столові ложки олії;
– 50 мілілітрів молока;
– дрібка солі;
– 350 грамів борошна;
– 12 грамів розпушувача;
– олія до смаження;
– цукрова пудра для посипки.

Приготування:

  1. Збиваємо яйце з йогуртом та ванільним цукром.
  2. Додаємо молоко та олію, сіль та ще раз перемішуємо.
  3. Всипаємо борошно з розпушувачем та замішуємо тісто.
  4. Розкачуємо тісто, нарізаємо та закручуємо зручною формою.
  5. Смажимо у великій кількості олії до золотистості, викладаємо на паперові рушники.
  6. Посипаємо цукровою пудрою.

А подавати їх найкраще з домашньою нутеллою, яку можна приготувати за рецептом з ютубу AnlikaMk_food.

Чим ще почастувати рідних?

