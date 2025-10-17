Цей елементарний десерт стане для вас надійним рішенням на кожен день. Прості інгредієнти, кілька хвилин – і залишається лише вмочити ці булочки у нутеллу та смакувати ранкову каву з особливою насолодою, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Читайте також На вигляд як фрукт, а смакують ще краще: як зробити печиво лимони

Як зробити смажені пиріжки до кави?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 яйце;

– 250 грамів йогурту;

– 3 столові ложки цукру;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 3 столові ложки олії;

– 50 мілілітрів молока;

– дрібка солі;

– 350 грамів борошна;

– 12 грамів розпушувача;

– олія до смаження;

– цукрова пудра для посипки.

Приготування:

Збиваємо яйце з йогуртом та ванільним цукром. Додаємо молоко та олію, сіль та ще раз перемішуємо. Всипаємо борошно з розпушувачем та замішуємо тісто. Розкачуємо тісто, нарізаємо та закручуємо зручною формою. Смажимо у великій кількості олії до золотистості, викладаємо на паперові рушники. Посипаємо цукровою пудрою.

А подавати їх найкраще з домашньою нутеллою, яку можна приготувати за рецептом з ютубу AnlikaMk_food.

Чим ще почастувати рідних?