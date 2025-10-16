Білі гриби – це один з найкращих подарунків осіннього лісу, яким точно варто насолодитися сповна. Для цього навіть не потрібно особливих зусиль, ви легко можете паралельно займатися іншими справами, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.

Не пропустіть Коштує копійки та готується за кілька хвилин: дивовижне печиво розлітається в TikTok

Як приготувати білі гриби в сметані?

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів білих грибів;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– сіль та перець до смаку;

– 100 грамів сметани;

– 40 мілілітрів соняшникової олії.

Приготування:

Білі гриби ретельно переберіть, очистіть від забруднень і промийте під холодною водою. Великі екземпляри наріжте шматочками. Залийте гриби водою, доведіть до кипіння, зніміть піну й варіть приблизно 10 – 15 хвилин. Потім відкиньте їх на друшляк і промийте під проточною водою. Цибулю та моркву очистіть, помийте й наріжте дрібними кубиками. На сковороді розігрійте олію, висипте овочі та обсмажуйте кілька хвилин до м’якості. Додайте відварені гриби, перемішайте й смажте ще близько 10 хвилин, час від часу помішуючи. Посоліть, приправте чорним перцем, влийте сметану та добре перемішайте. Накрийте кришкою й тушкуйте на слабкому вогні приблизно 10 хвилин.

Смачного!

А якщо ви не проти колориту – спробуйте приготувати білі гриби за рецептом з ютубу "Готуємо з радістю".

Запаси – це завжди правильно