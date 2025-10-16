Білі гриби – це один з найкращих подарунків осіннього лісу, яким точно варто насолодитися сповна. Для цього навіть не потрібно особливих зусиль, ви легко можете паралельно займатися іншими справами, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.
Як приготувати білі гриби в сметані?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів білих грибів;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– сіль та перець до смаку;
– 100 грамів сметани;
– 40 мілілітрів соняшникової олії.
Приготування:
- Білі гриби ретельно переберіть, очистіть від забруднень і промийте під холодною водою. Великі екземпляри наріжте шматочками.
- Залийте гриби водою, доведіть до кипіння, зніміть піну й варіть приблизно 10 – 15 хвилин. Потім відкиньте їх на друшляк і промийте під проточною водою.
- Цибулю та моркву очистіть, помийте й наріжте дрібними кубиками.
- На сковороді розігрійте олію, висипте овочі та обсмажуйте кілька хвилин до м’якості.
- Додайте відварені гриби, перемішайте й смажте ще близько 10 хвилин, час від часу помішуючи.
- Посоліть, приправте чорним перцем, влийте сметану та добре перемішайте.
- Накрийте кришкою й тушкуйте на слабкому вогні приблизно 10 хвилин.
Смачного!
А якщо ви не проти колориту – спробуйте приготувати білі гриби за рецептом з ютубу "Готуємо з радістю".
Запаси – це завжди правильно
А ще не забудьте зробити запаси білих грибів на зиму, аби насолодитися ними за найменшого бажання.
З цим простим рецептом у вас не виникне жодних труднощів.