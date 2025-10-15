Малосольні огірочки з солодкими акцентами – це ідеальна закуска в будь-яку пору року, а особливо, коли за вікном вже не так багато сонця. 24 Канал пропонує запастися цим шедевром за рецептом порталу Cookpad.
Не пропустіть Сам аромат зведе з розуму: знаменита підлива з білих грибів, яка все перетворює на шедевр
Зверніть увагу!
Для надання огірочкам яскравого солодкого акценту можна додати у маринад мед. Він додасть закусці ніжності та особливого колориту, радить портал Shuba.
Як заготувати солодкі огірки на зиму?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 5 літрів
Інгредієнти:
– 3 кілограми огірків;
– 10 стаканів води;
– 1 стакан цукру;
– 3 столові ложки солі;
– 250 мілілітрів оцту;
– 4 зубчики часнику.
Приготування:
- Огірки залийте холодною водою й залиште на ніч, щоб вони стали хрусткішими.
- У велику каструлю налийте 10 склянок води, додайте цукор і сіль.
- Поставте на плиту, доведіть до кипіння. Потім влийте оцет і перемішайте.
- У киплячий маринад обережно опустіть огірки, накрийте кришкою та прогрівайте 5 – 7 хвилин на слабкому вогні, іноді помішуючи.
- У стерильні гарячі банки викладіть зелень листя хрону, вишні, кріп і подрібнений часник. Потім розкладіть гарячі огірки, залийте їх маринадом.
- Банки щільно закрийте кришками, переверніть догори дном і закутайте в теплу ковдру до повного охолодження.
Смачного!
Що ще заготувати на зиму?
Вам точно стане у пригоді ароматний томатний соус зі спеціями.
А також вам можуть сподобатися знамениті помідори по-маріупольськи з базиліком.