Малосольні огірочки з солодкими акцентами – це ідеальна закуска в будь-яку пору року, а особливо, коли за вікном вже не так багато сонця. 24 Канал пропонує запастися цим шедевром за рецептом порталу Cookpad.

Для надання огірочкам яскравого солодкого акценту можна додати у маринад мед. Він додасть закусці ніжності та особливого колориту, радить портал Shuba.

Як заготувати солодкі огірки на зиму?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 5 літрів

Інгредієнти:

– 3 кілограми огірків;

– 10 стаканів води;

– 1 стакан цукру;

– 3 столові ложки солі;

– 250 мілілітрів оцту;

– 4 зубчики часнику.

Приготування:

Огірки залийте холодною водою й залиште на ніч, щоб вони стали хрусткішими. У велику каструлю налийте 10 склянок води, додайте цукор і сіль. Поставте на плиту, доведіть до кипіння. Потім влийте оцет і перемішайте. У киплячий маринад обережно опустіть огірки, накрийте кришкою та прогрівайте 5 – 7 хвилин на слабкому вогні, іноді помішуючи. У стерильні гарячі банки викладіть зелень листя хрону, вишні, кріп і подрібнений часник. Потім розкладіть гарячі огірки, залийте їх маринадом. Банки щільно закрийте кришками, переверніть догори дном і закутайте в теплу ковдру до повного охолодження.

Смачного!

