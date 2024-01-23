Кращі, ніж у бабусі на базарі: готуємо повітряні біляші з м'ясом у духовці
23 січня 2024, 20:30Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Перед пухкими та повітряними біляшами просто неможливо встояти. Спробуйте приготувати їх у духовці – вони будуть ще смачнішими, ніж смажені.
Такі біляші також будуть кориснішими. Адже вони міститимуть в собі значно менше олії.
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Біляші в духовці
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 10
Інгредієнти:
– 400 грамів свинячого фаршу;
– 1 цибулина;
– 0,5 чайної ложки солі;
– чорний перець до смаку;
– 1 склянка кефіру;
– 2 яйця;
– 100 грамів маргарину;
– 1 чайна ложка соди;
– 3 склянки борошна;
– олія.
Приготування:
- Цибулю дрібно наріжте та додайте до фаршу разом з сіллю та перцем. Добре вимішайте і відкладіть.
- В іншій мисці змішайте яйце, білок і кефір. Додайте м'який маргарин, сіль і соду.
- Всипте борошно й замісіть м'яке тісто. Розділіть його на 15 – 20 частин. Розкачайте кожну частину в кружечок, завбільшки з кавове блюдце.
- На середину кожного викладіть столову ложку фаршу. Зліпіть краї так, щоб середина залишилася відкритою. Увімкніть духовку розігріватися.
- Деко застеліть пергаментним папером та змастіть олією. Викладіть біляші на деко, змастіть їх жовтком.
- Випікайте біляші в духовці при температурі 180 градусів до рум'яної скоринки. На це знадобиться орієнтовно 15 – 20 хвилин.