Кращі, ніж у бабусі на базарі: готуємо повітряні біляші з м'ясом у духовці

Перед пухкими та повітряними біляшами просто неможливо встояти. Спробуйте приготувати їх у духовці – вони будуть ще смачнішими, ніж смажені.

Такі біляші також будуть кориснішими. Адже вони міститимуть в собі значно менше олії.

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Біляші в духовці

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 10

Інгредієнти:

– 400 грамів свинячого фаршу;

– 1 цибулина;

– 0,5 чайної ложки солі;

– чорний перець до смаку;

– 1 склянка кефіру;

– 2 яйця;

– 100 грамів маргарину;

– 1 чайна ложка соди;

– 3 склянки борошна;

– олія.

Приготування:

Цибулю дрібно наріжте та додайте до фаршу разом з сіллю та перцем. Добре вимішайте і відкладіть. В іншій мисці змішайте яйце, білок і кефір. Додайте м'який маргарин, сіль і соду. Всипте борошно й замісіть м'яке тісто. Розділіть його на 15 – 20 частин. Розкачайте кожну частину в кружечок, завбільшки з кавове блюдце. На середину кожного викладіть столову ложку фаршу. Зліпіть краї так, щоб середина залишилася відкритою. Увімкніть духовку розігріватися. Деко застеліть пергаментним папером та змастіть олією. Викладіть біляші на деко, змастіть їх жовтком. Випікайте біляші в духовці при температурі 180 градусів до рум'яної скоринки. На це знадобиться орієнтовно 15 – 20 хвилин.