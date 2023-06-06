Справжній смак одеської кухні – готуємо биточки з анчоусами
6 червня 2023, 14:07Читать новость на русском
Джерело:Володимир Ярославський
Щоб відчути справжній смак одеської кухні, спробуйте приготувати популярну рибну страву з тюльки (анчоусів) за рецептом шеф-кухаря.
Якщо не має змоги відвідати Одесу цього літа, спробуйте приготувати одну з популярних страв місцевої кухні – биточків з анчоусами (тюлькою).
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Рецепт биточків з анчоусами
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
– 2 пачки чорноморських анчоусів с/м (1 кг);
– 2 великих яйця;
– 2 столові ложки борошна з гіркою;
– 1/2 пучка зеленої цибулі (біла частина);
– 1/2 пучка петрушки та кропу;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– рослинна олія для смаження;
– для ніжності додайте ложку сметани.
Приготування:
- Очищаємо рибу: відриваємо голову з кишківником, а потім обережно відокремлюємо хребет.
- До риби додаємо яйця, нарізану зелень, борошно, спеції. Замішуємо все та смажимо на сковорідці, на середньому вогні з двох сторін.
- Викладаємо на паперову серветку, щоб видалити надлишковий жир.
- Подавайте страву гарячою. Ідеальним доповненням до страви буде соус дзадзики з тархуном, сметана.
Смачного!
До речі, анчоус дуже корисна риба коли ви на дієті. Вона багата на омега-3, білки та мінерали. Анчоуси смакують ще з маринованою у пряному маринаді цибулею.Сподобався рецепт? Спробуйте приготувати також запечені суші з рибою за нашим рецептом.