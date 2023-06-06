Справжній смак одеської кухні – готуємо биточки з анчоусами

6 червня 2023, 14:07
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Джерело:

Володимир Ярославський

Щоб відчути справжній смак одеської кухні, спробуйте приготувати популярну рибну страву з тюльки (анчоусів) за рецептом шеф-кухаря.

Якщо не має змоги відвідати Одесу цього літа, спробуйте приготувати одну з популярних страв місцевої кухні – биточків з анчоусами (тюлькою).

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Рецепт биточків з анчоусами

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
– 2 пачки чорноморських анчоусів с/м (1 кг);
– 2 великих яйця;
– 2 столові ложки борошна з гіркою;
– 1/2 пучка зеленої цибулі (біла частина);
– 1/2 пучка петрушки та кропу;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– рослинна олія для смаження;
– для ніжності додайте ложку сметани.

Приготування:

  • Очищаємо рибу: відриваємо голову з кишківником, а потім обережно відокремлюємо хребет.
  • До риби додаємо яйця, нарізану зелень, борошно, спеції. Замішуємо все та смажимо на сковорідці, на середньому вогні з двох сторін.
  • Викладаємо на паперову серветку, щоб видалити надлишковий жир.
  • Подавайте страву гарячою. Ідеальним доповненням до страви буде соус дзадзики з тархуном, сметана.

Смачного!

До речі, анчоус дуже корисна риба коли ви на дієті. Вона багата на омега-3, білки та мінерали. Анчоуси смакують ще з маринованою у пряному маринаді цибулею.

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Автор: Богданна Рибак