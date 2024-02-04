Смачна вечеря з доступних продуктів: готуємо биточки з мойви по-одеськи
4 лютого 2024, 17:20Читать новость на русском
Джерело:olga_riabenko_
Для сімейної вечері чудово підійдуть биточки з мойви по-одеськи. Ця бюджетна страва готується дуже просто.
Також такі биточки готують з тюлечки. Спробуйте – вам сподобається.
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Рецепт биточків з мойви
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 3
– 750 грамів неочищеної мойви;
– 6 яєць;
– 3 столові ложки борошна;
– зелена цибуля;
– петрушка;
– половина лимона;
– сіль, перець до смаку;
– олія.
Приготування:
- Мойву промийте та очистьте від голів, нутрощів та кісточок.
- Промийте вже готове філе.
- Для тіста змішайте 3 яйця, 3 жовтки, 3 столові ложки борошна. Посоліть, поперчіть та додайте нарізану зелену цибулю.
- Візьміть за хвостики 2 філе мойви та занурте в тісто.
- Смажте на розігрітій олії з двох сторін. Подавайте биточки відразу з петрушкою і соком лимона.