Смачна вечеря з доступних продуктів: готуємо биточки з мойви по-одеськи

4 лютого 2024, 17:20
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Джерело:

olga_riabenko_

Для сімейної вечері чудово підійдуть биточки з мойви по-одеськи. Ця бюджетна страва готується дуже просто.

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Рецепт биточків з мойви

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 3
Інгредієнти:
– 750 грамів неочищеної мойви;
– 6 яєць;
– 3 столові ложки борошна;
– зелена цибуля;
– петрушка;
– половина лимона;
– сіль, перець до смаку;
– олія.

Приготування:

  1. Мойву промийте та очистьте від голів, нутрощів та кісточок.
  2. Промийте вже готове філе.
  3. Для тіста змішайте 3 яйця, 3 жовтки, 3 столові ложки борошна. Посоліть, поперчіть та додайте нарізану зелену цибулю.
  4. Візьміть за хвостики 2 філе мойви та занурте в тісто.
  5. Смажте на розігрітій олії з двох сторін. Подавайте биточки відразу з петрушкою і соком лимона.
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Автор: Ольга Котів