Його зметуть зі столу за секунду: простий рецепт болгарського перцю по-корейськи
21 квітня 2024, 21:15Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Маринований болгарський перець по-корейськи – чудова закуска для святкового столу. Він готується дуже просто, а смакує неймовірно.
Така закуска – ідеальний додаток до м'ясних страв і гарнірів. Вона гарно розбавить насичені смаки своїм ароматом і кислинкою.
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Маринований болгарський перець
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 6
– 400 грамів червоного болгарського перцю;
– 1 морква;
– 2 червоні цибулі;
– 4 зубчики часнику;
– 1 столова ложка соєвого соусу;
– 1,5 столової ложки олії;
– 1 столова ложка яблучного оцту;
– 1 чайна ложка меленого коріандру;
– 1 чайна ложка цукру;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 1 столова ложка білого кунжуту;
– чорний перець до смаку. Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ "Водний Світ", які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим. Адже крабові палички "Водний Світ" люблять усі!
Приготування:
- Помийте та висушіть болгарський перець. Розріжте його й вийміть насіння і серцевину. Наріжте соломкою, товщиною близько 5 – 7 міліметрів.
- Помийте, почистьте й натріть морквину на тертці для корейської моркви. Червону цибулю теж почистьте й наріжте тоненькими півкільцями.
- Змішайте у мисці соєвий соус, коріандр, цукор, оцет, олію, мелений чорний перець, подрібнений часник, а також сіль до смаку.
- Складіть у миску всі нарізані овочі й полийте заправкою. Додайте кунжут. Накрийте салат тарілкою і поставте на неї гніт. Відправте в холодильник на 4 – 5 годин, а краще – на ніч.
- Перед подачею дістаньте салат і добре перемішайте, щоб сік рівномірно розподілився.