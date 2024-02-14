Болгарський салат "Веселка": готуємо апетитну закуску з двома видами капусти
Джерело:Shuba
Болгари полюбляють не лише шопський салат, а й барвистий з капусти та перцю. Взимку, коли так бракує вітамінів, цей салат – просто скарб.
Для болгарської кухні характерний баланс різних смаків в одній страві. Тому свої салати кухарі неодмінно підсолоджують.
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Салат "Веселка"
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– четвертина білоголової капусти;
– четвертина червоноголової капусти;
– 1 жовтий перець;
– 2 червоні перці;
– 2 морквини;
– пучок зеленої цибулі;
– пучок кінзи.
Заправка:
– 1 столова ложка зіри;
– половина чайної ложки солі;
– чверть чайної ложки меленого чорного перцю;
– 2 столові ложки соку лайма;
– 1 столова ложка меду;
– 2 столові ложки винного оцту;
– 60 мілілітрів оливкової олії Extra Virgin.
Приготування:
- Вимийте всі овочі. Перці почистьте від серцевини, моркву – від шкірки. Капусту нашаткуйте, зелену цибулю та кінзу подрібніть, а перці наріжте найтоншою соломкою. Моркву ж натріть на грубій терці.
- Відправте всі овочі до миски та перемішайте.
- Обсмажте зіру на сухій пательні. Розітріть її товкачиком разом із сіллю та чорним перцем. Додайте сік лайма, оливкову олію, мед та оцет і добре перемішайте.
- Полийте салат заправкою та прикрасьте зеленню.