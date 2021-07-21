Незвичні інгредієнти котрі додають до борщу – ви будете вражені від цих поєднань
На офіційній сторінці України в соцмережі інстаграм поділилися добіркою різних інгредієнтів, які додають до борщу. Серед незвичних продуктів для страви є навіть карась!
Борщ – традиційна страва української кухні. До складу ситної першої страви входять: буряк, цибуля, морква, капуста, м'ясо, помідори, зелень та часничок.
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Та чи готові ви до експериментів? У різних частинах України місцеві гурмани додають до борщу свої оригінальні інгредієнти, від яких традиційна страва стає з пікантною та ще більше оригінальною.
Якщо про борщ з кропивою ми чули, або навіть куштували, то з молоком чи грушею цю страву важко уявити.
Незвичні інгредієнти до борщу:
- сухофрукти;
- квас (житнє пиво);
- яблука;
- ягоди;
- риба (карась, хліб, оселедець);
- кропива;
- груша;
- грибами;
- вишневий сік;
- мариновані огірки;
- молоко.
Що б ви не додали до класичного рецепта, борщ завжди залишатиметься українським та найсмачнішим!
Існує багато рецептів борщу. У кожної господині він свій, особливий, рідний та надзвичайно смачний. Ми підготували для вас рецепт борщу зі свининою, він легкий у приготуванні та смакує, як у бабусі.
Рецепт борщу зі свининою
- Час: 80 хвилин
- Порції: 5 – 6
Борщ / Фото Гастроном
– 400 – 500 г свинини;
– 1 цибулина;
– 3 – 4 морквини;
– 6 помідорів;
– 3 – 4 буряки;
– 1/3 білокачанної капусти;
– 3 картоплини;
– лавровий лист;
– сіль на ваш смак;
– чорний мелений перець на ваш смак.
Приготування:
- Цибулю наріжте кубиком, моркву натріть на тертці. Викладіть на сковороду та обсмажте на олії до готовності.
- Наріжте м'ясо середніми шматками та обсмажте на олії до рум'яної скоринки. Перекладіть свинину в каструлю, залийте водою та відварюйте 40 хвилин. Не забудьте додати лавровий лист.
- Картоплю поріжте на невеликі шматочки. Капусту дрібно нашинкуйте. Коли м'ясо звариться додайте картоплю, засмажку та капусту.
- Коли картопля та капуста зваряться, додайте в каструлю нарізані помідори без шкірки та варіть ще 15 хвилин.
- Почистіть буряк від шкірки. Натріть на тертці та додайте до борщу. Як тільки він почне кипіти, одразу вимкніть вогонь під стравою.
- Додайте спеції на ваш смак та дрібно нарізану зелень.
- Вичавіть часник через прес, перемішайте борщ та накрийте кришкою. Зніміть з плити.
- Подавайте борщ зі сметаною та посипавши зеленню. Смачного!