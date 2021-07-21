Незвичні інгредієнти котрі додають до борщу – ви будете вражені від цих поєднань

На офіційній сторінці України в соцмережі інстаграм поділилися добіркою різних інгредієнтів, які додають до борщу. Серед незвичних продуктів для страви є навіть карась!

Борщ – традиційна страва української кухні. До складу ситної першої страви входять: буряк, цибуля, морква, капуста, м'ясо, помідори, зелень та часничок.

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Та чи готові ви до експериментів? У різних частинах України місцеві гурмани додають до борщу свої оригінальні інгредієнти, від яких традиційна страва стає з пікантною та ще більше оригінальною.

Якщо про борщ з кропивою ми чули, або навіть куштували, то з молоком чи грушею цю страву важко уявити.

Незвичні інгредієнти до борщу:

сухофрукти;

квас (житнє пиво);

яблука;

ягоди;

риба (карась, хліб, оселедець);

кропива;

груша;

грибами;

вишневий сік;

мариновані огірки;

молоко.

Що б ви не додали до класичного рецепта, борщ завжди залишатиметься українським та найсмачнішим!

Існує багато рецептів борщу. У кожної господині він свій, особливий, рідний та надзвичайно смачний. Ми підготували для вас рецепт борщу зі свининою, він легкий у приготуванні та смакує, як у бабусі.

Рецепт борщу зі свининою

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 5 – 6



Борщ / Фото Гастроном

– 400 – 500 г свинини;– 1 цибулина;– 3 – 4 морквини;– 6 помідорів;– 3 – 4 буряки;– 1/3 білокачанної капусти;– 3 картоплини;– лавровий лист;– сіль на ваш смак;– чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування: