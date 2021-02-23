Марко Черветті разом з відомим українським шеф-кухарем Юрієм Ковриженко пропонують приготувати альтернативний рецепт – борщ з курятиною, лисичками, коріандром та імбиром.

Борщ – перша страва національної української кухні. В Україні існує близько 200 рецептів приготування.

Італійський кулінарний експерт Марко Черветті разом з українським шеф-кухарем Юрієм Ковриженко розповідають, як приготувати борщ з азійськими акцентом – з курятиною, лисичками з додаванням імбиру та коріандру.

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Рецепт борщу

Для приготування бульйону почистіть курку. У каструлі з водою, відваріть м'ясо. Помийте, почистіть моркву, імбир. Помийте, почистіть від шкірки буряк, моркву, наріжте соломкою. Цибулю почистіть, подрібніть ножем. Гриби помийте, наріжте на 2-4 частини. Капусту, наріжте соломкою. Часник почистіть, натріть на грубій терці. Помийте кріп, подрібніть ножем. На пательні з олією обсмажте моркву, буряк та цибулю, додайте гриби, тушкуйте до готовності. Додайте томатну пасту, готуйте 2 хвилини. Помийте картоплю, почистіть від шкірки, наріжте кубиками, викладіть у каструлю з бульйоном. Далі – додайте капусту, молотий коріандр. Овочі викладіть у каструлю з бульйоном, додайте часник, мед, кріп. Варіть до готовності. Залиште борщ на 8-14 годин. Викладіть у тарілку, додайте сметану. Смачного!

– 2 шт. курки;– 160 грамів моркви;– 120 грамів цибулі;– 20 грамів імбиру.– 800 грамів картоплі;– 350 грамів капусти;– 5 зубчиків часнику;– спеції;– кріп;– перець;– сіль;– мелений коріандр;– 60 грамів меду;– сметана 15-25%;– 600 грамів буряку;– 300 грамів цибулі;– 300 грамів моркви;– 500 грамів грибів (лисички);– 250 грамів томатного соусу (свіжий або консервований).

Як приготувати борщ – рецепт від Марко Черветті у відео: