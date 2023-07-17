Смак здивує з першої ложки: борщ з вишнями за рецептом пращурів

Існує безліч рецептів приготування справжнього українського борщу. Наші предки готували його з буряком, щавлем чи кропивою Та чи куштували ви його з вишнями?

Борщ – давня страва української кухні, яку часто готують не тільки на великі свята, а й щонеділі. Ми вдома готуємо традиційний червоний борщ на бульйоні з додаванням буряків, моркви, картоплі.

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Популярними варіантами першої страви також є борщ з грибами, квасолею, чорносливом та навіть з вишнею.

Рецепт борщу з вишнями

Час: 3 – 4 години

3 – 4 години Порції: 8

– 370 грамів яловичини на кістці;– 180 грамів цибулі;– 370 грамів моркви;– 1 лавровий листок;– 1 штука бадьяну;– 180 грамів моркви;– 2 грами кмину;– 100 грамів цибулі;– 2 грами паприки;– 130 грамів болгарського перцю;– 300 грамів помідорів;– 580 грамів буряку;– 15 грамів часнику;– 1 столова ложка лимонного соку;– 12 грамів солі;– 4 грами чорного меленого перцю;– 300 грамів вишні;– 450 грамів картоплі;– 300 грамів білокачанної капусти.

Приготування:

Для бульйону: яловичину відварюємо 3 години зі 180 грамами цибулі, 370 грамами моркви, зірочкою бадьяну, сіллю та лавровим листом. Коли бульйон буде готовий, проціджуємо його і залишити тільки м’ясо, яке потім нарізаємо перед подачею.

Окремо готуємо 3 зажарки: подрібнену моркву (180 грамів) з кмином, цибулею (100 грамів) і паприкою; болгарський перець з помідорами; попередньо запечений буряк, нарізаний соломкою, з лимонним соком і часником.

По черзі додаємо зажарки у бульйон.

Потім додаємо картоплю, дрібно нарізану капусту і вишню без кісточки. Одразу ж вимикаємо плиту, накриваємо каструлю кришкою і залишаємо на 1 годину.

Через годину борщ можна подавати: наливаємо його у тарілку, додаємо м’ясо, посипаємо кропом і окремо подаємо сметану.

Смачного!

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