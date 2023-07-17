Смак здивує з першої ложки: борщ з вишнями за рецептом пращурів
17 липня 2023, 10:20Читать новость на русском
Існує безліч рецептів приготування справжнього українського борщу. Наші предки готували його з буряком, щавлем чи кропивою Та чи куштували ви його з вишнями?
Борщ – давня страва української кухні, яку часто готують не тільки на великі свята, а й щонеділі. Ми вдома готуємо традиційний червоний борщ на бульйоні з додаванням буряків, моркви, картоплі.
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Популярними варіантами першої страви також є борщ з грибами, квасолею, чорносливом та навіть з вишнею.
Рецепт борщу з вишнями
- Час: 3 – 4 години
- Порції: 8
– 370 грамів яловичини на кістці;
– 180 грамів цибулі;
– 370 грамів моркви;
– 1 лавровий листок;
– 1 штука бадьяну;
– 180 грамів моркви;
– 2 грами кмину;
– 100 грамів цибулі;
– 2 грами паприки;
– 130 грамів болгарського перцю;
– 300 грамів помідорів;
– 580 грамів буряку;
– 15 грамів часнику;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 12 грамів солі;
– 4 грами чорного меленого перцю;
– 300 грамів вишні;
– 450 грамів картоплі;
– 300 грамів білокачанної капусти.
Приготування:
- Для бульйону: яловичину відварюємо 3 години зі 180 грамами цибулі, 370 грамами моркви, зірочкою бадьяну, сіллю та лавровим листом. Коли бульйон буде готовий, проціджуємо його і залишити тільки м’ясо, яке потім нарізаємо перед подачею.
- Окремо готуємо 3 зажарки: подрібнену моркву (180 грамів) з кмином, цибулею (100 грамів) і паприкою; болгарський перець з помідорами; попередньо запечений буряк, нарізаний соломкою, з лимонним соком і часником.
- По черзі додаємо зажарки у бульйон.
- Потім додаємо картоплю, дрібно нарізану капусту і вишню без кісточки. Одразу ж вимикаємо плиту, накриваємо каструлю кришкою і залишаємо на 1 годину.
- Через годину борщ можна подавати: наливаємо його у тарілку, додаємо м’ясо, посипаємо кропом і окремо подаємо сметану.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати літній зелений борщ зі щавлем за нашим рецептом.