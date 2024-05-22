Бюджетно і дуже смачно: приготуйте бризолі з соковитою начинкою
22 травня 2024, 20:59Читать новость на русском
Джерело:yuliia.senych
Мабуть, багатьом відомі бризолі. Ця проста та смачна закуска зникає зі столу першою.
Бризолі готуються елементарно. Водночас вони є дуже бюджетними.
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Бризолі з фаршем
- Час:
- Порцій: 6
– пачка вафельних коржів;
– 300 грамів фаршу;
– 3 яйця;
– спеції до смаку.
Дивіться, як готувати бризолі: відео
Приготування:
- До фаршу натріть цибулю на дрібній терці й додайте спеції. Вбийте 1 яйце, посоліть до смаку і добре перемішайте.
- Кожну вафлю змастіть фаршем і накрийте зверху іншою вафлею. Якщо у вас великий вафельний корж, то поріжте його на менші шматочки.
- Для кляру збовтайте яйця і посоліть їх до смаку. Обваляйте вафлі в клярі й смажте до золотистої скоринки на середньому вогні. У кінці приготування викладіть бризолі на паперовий рушник.